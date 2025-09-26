Sony va lancer une nouvelle version de la PS5 Pro dans quelques jours

Une version remaniée de la PS5 Pro va être commercialisée en Europe. Elle ne devrait pas être plus chère que la configuration actuelle et ne perdrait pas d'espace de stockage.

La PS5 Pro divise depuis sa sortie. D'un côté, il s'agit de la console de salon la plus puissante du marché actuellement. De l'autre, tous les jeux ne profitent pas forcément de ses performances, tandis qu'elle est vendue à un prix très élevé et sans lecteur de disque, dont un périphérique amovible est disponible uniquement en option.

Mais la machine se vend et Sony continue d'essayer de l'optimiser. D'ailleurs, une nouvelle version du châssis est attendue pour le 30 septembre 2025 en Europe, nous informe le leaker billbil-kun, qui voit souvent juste. Ce nouveau modèle adopte la référence CFI-7121 et devrait progressivement remplacer la PS5 Pro actuelle, le temps que les stocks s'écoulent.

Pas de baisse du stockage pour la nouvelle édition de la PS5 Pro

Mais quels changements sont opérés pour cette révision de la PS5 Pro ? Sony communique rarement sur les évolutions matérielles d'une console. Généralement, les avantages pour les joueurs sont minimes. C'est surtout le fabricant qui a développé un autre procédé de fabrication afin de réaliser des économies de production et améliorer ses marges. Récemment, nous avons même eu le cas d'une régression avec la PS5 Slim Châssis E, qui a fait diminuer l'espace de stockage de la console d'environ 1 To à 825 Go.

La PS5 Pro CFI-7121 devrait quant à elle conserver ses 2 To de mémoire interne. Sony ne va pas non plus modifier le design externe de la console. Il ne s'agit donc pas d'une révision majeure de type Slim. Dans les entrailles de l'appareil, il devrait par contre y avoir quelques remaniements, notamment au niveau des composants utilisés. Les performances devraient être très peu impactées, mais on peut espérer une meilleure efficacité énergétique.

Enfin, le prix ne bougerait pas. La PS5 Pro sera toujours vendue à 799,99 euros. Une bonne nouvelle, alors que les hausses de tarif sont devenues régulières sur cette génération, que ce soit chez PlayStation ou Xbox. Il y a quelques mois, la PS5 Digital Edition voyait son prix augmenter de 50 euros chez nous, par exemple.