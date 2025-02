Sonos prépare un boîtier de streaming haut de gamme qui pourrait révolutionner le home cinéma

Sonos, la marque connue pour ses enceintes connectées et ses barres de son, s’apprête à explorer un tout nouveau marché. Son prochain appareil, un boîtier de streaming multimédia, promet d’améliorer l’expérience home cinéma en unifiant les services de streaming et en optimisant le son. Mais son prix pourrait en faire un produit réservé aux passionnés.

Sonos traverse une période mouvementée. Après une année 2024 marquée par des critiques sur son application mobile et un changement de direction, la marque tente de rebondir avec un nouveau produit. Alors que le marché du streaming est déjà bien occupé par l’Apple TV 4K, la Nvidia Shield et le Roku Ultra, la société veut imposer son propre boîtier multimédia. Elle mise sur une interface simplifiée et une qualité audio optimisée.

Baptisé Pinewood, ce boîtier repose sur Android et ne se limite pas à un simple lecteur multimédia. Il intégrera une interface unifiée regroupant les contenus de Netflix, Disney+, Max et d’autres plateformes. Une recherche universelle permettra de naviguer plus facilement entre les services. Sonos y ajoutera son assistant vocal ainsi qu’une télécommande physique, une alternative bienvenue pour ceux qui n’aiment pas utiliser leur smartphone pour piloter leur installation.

Sonos mise sur un boîtier HDMI intelligent pour améliorer le son des téléviseurs

Là où Pinewood se distingue vraiment, c’est dans sa gestion avancée du son. En plus d’être un hub multimédia, il servira aussi de commutateur HDMI, permettant de brancher des consoles, lecteurs Blu-ray ou autres sources externes. Sonos veut ainsi réduire les problèmes de synchronisation audio entre ses barres de son et certains téléviseurs. L’appareil pourra également transmettre l’audio sans fil vers les enceintes connectées de la marque. Il permettra aussi de créer un véritable système de son surround en utilisant d’autres haut-parleurs comme les Era 300 pour les canaux avant gauche et droit.

Sonos promet aussi une connectivité optimale avec du Wi-Fi 7 et un port Ethernet Gigabit, garantissant un signal stable et fluide. Cependant, l’appareil risque d’être beaucoup plus cher que la concurrence, avec un prix estimé entre 200 et 400 dollars (entre 185 et 370 €). Ce tarif pourrait freiner certains acheteurs, surtout face à des alternatives bien établies comme l’Apple TV. Reste à voir si la marque saura convaincre en mettant en avant la qualité audio et l’intégration poussée avec son écosystème.

Source : Bloomberg