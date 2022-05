Sonos dévoile Ray, une barre de son à seulement 299€, ainsi que son propre assistant vocal

Sonos vient de lever le voile sur une nouvelle barre de son nommée Ray. En plus d’être la plus abordable du fabricant à ce jour. Sonos a également annoncé son propre assistant vocal pour contrôler vos enceintes sans passer par Google Assistant ou Alexa.

Sonos entend bien convaincre ceux qui utilisent les haut-parleurs intégrés de leur téléviseur à adopter sa nouvelle barre de son. L'entreprise vient d’annoncer Ray, une barre de son à seulement 299 euros qui sera lancée le 7 juin et qui vise à offrir une meilleure expérience audio à moindre coût. Il s’agit de la barre de son la moins chère du fabricant à ce jour, puisque les modèles Beam et Arc sont positionnés respectivement à 499 et 900 euros.

L’appareil est capable d'émettre un son Dolby Digital (pas de Dolby Atmos) et se connecte aux téléviseurs via un câble optique. Pas d’HDMI et d’eARC donc sur cette barre de son, ceux-ci restent réservés aux deux produits les plus chers. Il ne s’agit donc pas de la connectique la plus appropriée pour les gamers, qui pourront parfois constater un léger retard entre le son et l’image.

Lire également – Meilleures barres de son TV : quel modèle acheter en 2022 ?

Quelles sont les particularités de cette Sonos Ray ?

Contrairement à la Beam et à l'Arc, la Ray a une grille plate et émet tout le son vers l'avant, ce qui en fait la première barre de son Sonos qui peut fonctionner à merveille depuis une étagère sous un téléviseur. Elle est équipée de deux tweeters pour les hautes fréquences, ainsi que de deux midwoofers.

La Sonos Ray proposera les modes Speech Enhancement et Night Sound pour que vous puissiez ajuster le mixage sonore, ainsi que le Trueplay Tuning, qui évalue la façon dont le son rebondit sur les surfaces pour régler votre barre de son. En plus de pouvoir être connectée à un téléviseur, il est possible d’associer la barre de son à son réseau Wi-Fi. Cela vous permettra d’envoyer des chansons via AirPlay 2 ou Spotify Connect, comme toute autre enceinte connectée.

Sonos lance son propre assistant vocal pour contrôler vos enceintes

Enfin, Sonos a annoncé Sonos Voice Control, son assistant vocal qui sera lancé le 1er juin. Comme Google Assistant et Alexa qui étaient déjà disponibles, il suffira de dire « Hey Sonos » pour l’utiliser. Grâce à ce nouvel Assistant, Sonos espère peut-être s’éloigner de Google, qu’il avait attaqué en justice à de nombreuses reprises ces dernières années.

Ce nouvel assistant permettra enfin aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer des musiques depuis Apple Music, ce qui n’était auparavant pas possible. Malheureusement, cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur l’enceinte Ray, puisqu’elle ne dispose d’aucun microphone. Les autres enceintes devraient recevoir une mise à jour avec cette nouvelle fonctionnalité.