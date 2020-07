Soldes été 2020 : le forfait Cdiscount Mobile 50 Go à seulement 2,99€/mois pendant 6 mois !

Vous avez jusqu’au 22 juillet 2020 pour souscrire au forfait sans engagement Cdiscount Mobile 50 Go à seulement 2,99€ par mois pendant 6 mois. Un bon plan intéressant pour ceux qui sont à la recherche d’un forfait mobile promotionnel en cette période de soldes !

Les soldes d’été 2020 ont commencé et Cdiscount a décidé de frapper très fort en proposant un forfait mobile pas cher avec une enveloppe de data intéressante.

Ainsi, jusqu’au mercredi 22 juillet 2020 inclus, Cdiscount Mobile permet à ses nouveaux clients de souscrire au forfait sans engagement 50 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Au terme de la période des 12 mois, le prix mensuel du forfait passe à 15,99 € par mois. L’offre étant sans engagement, vous êtes donc libre d’aller voir un autre opérateur.

Le forfait en question comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 50 Go de données mobiles en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web dédiée de 3 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois au tarif de 10 euros lors de la commande.

