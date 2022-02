Soldes Darty : une tablette Samsung Tab A7 Lite 4G à moins de 150€

C'est encore les soldes pendant quelques jours chez Darty. Pour l'occasion, l'enseigne propose la tablette Samsung Tab A7 Lite 4G à moins de 150€ grâce à une réduction de -33%.

Pour les derniers jours de soldes, on a cherché longtemps sur le site de Darty pour trouver l'offre avec un grand O. Parmi tous les bons plans proposés en ce moment sur le site, on pense que le suivant peut vous intéresser : la tablette tactile Samsung Tab A7 Lite 32Go 4G avec -33% de réduction. Elle se retrouve ainsi à seulement 149,99€ au lieu de 219,99€.

En prime, si vous achetez la tablette dès maintenant chez Darty, l'enseigne vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme Deezer Premium.

La Samsung Tab A7 Lite 4G : une autonomie à toute épreuve

Très pratique, la tablette tactile Samsung Tab A7 Lite est dotée d'un écran de 8,7 pouces avec des bordures réduites pour une meilleure immersion et un format encore plus compact. Elle se tient facilement dans les mains et vous pouvez l'utiliser pendant des heures sans vous fatiguer. Elle ne pèse que 366g et mesure 8mm d'épaisseur.

Equipée d'un appareil photo de 8 Mpx, elle vous permet également de prendre de sublimes portraits ou paysages en photo. Elle offre aussi 32Go et permet donc de stocker tous vos fichiers. Vous pouvez même insérer une carte SD jusqu'à 1 To pour encore plus de stockage.

Enfin, le gros point fort de la tablette tactile Samsung Tab A7 Lite est sans nul doute sa batterie. Celle-ci vous offre 5100 mAh pour des heures et des heures de navigation sur Internet et de jeu.

Darty vous propose également la version WiFi de la tablette avec -17% de réduction. Elle se retrouve ainsi à 149,99€ au lieu de 179,99€.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.