Snapchat vous permet enfin de partager des vidéos YouTube dans l’application

Snap, la société derrière la plateforme de photos éphémères Snapchat, a annoncé que les utilisateurs pourront désormais partager des liens vers des vidéos YouTube via l'application. Les liens seront transformés en autocollants que les utilisateurs pourront appliquer sur des vidéos ou des photos d'eux-mêmes.

Les utilisateurs de Snapchat sur Android et iOS peuvent désormais partager des vidéos YouTube directement via la caméra Snapchat, sans avoir à faire de copier-coller de l’URL. Selon l’entreprise, c’est la première fois que des liens YouTube peuvent être partagés dans des Stories Snapchat sans perdre l'accès à la caméra et aux outils de création de l'application, ce qui devrait grandement améliorer l’expérience des utilisateurs.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la société qui a récemment intégré des publicités dans les stories des stars explique qu'elle souhaite faciliter le partage par les utilisateurs de YouTube de leurs clips et vidéos préférés directement sur Snapchat, sans avoir à quitter l'application YouTube. C'est un bon moyen d'encourager un partage plus actif, l'affichage d'autocollants offrant un processus de partage plus intégré et direct, par opposition au simple envoi d'un lien dans vos messages Snap.

Comment partager des vidéos YouTube sur Snapchat ?

Sur son site internet, Snapchat a partagé une marche à suivre si vous souhaitez partager des vidéos YouTube à vos amis sans avoir à leur envoyer une URL par message. Voici comment faire :

Ouvrez l'application YouTube et sélectionnez une vidéo à regarder.

Appuyez sur “Partager”, puis sur l'icône “Snapchat” pour accéder automatiquement à la caméra Snapchat.

À partir de là, créez un Snap original à l'aide de l'autocollant YouTube automatisé, puis superposez-le en utilisant l'un de nos outils de création.

Il suffit à vos amis d'appuyer sur l'autocollant YouTube pour visionner la vidéo dans leur application YouTube ou dans leur navigateur mobile par défaut.

Ce nouveau partenariat semble assez stratégique pour Snap, puisqu’elle permet désormais aux plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels sur YouTube d’interagir plus facilement avec l’application Snapchat. « Chez Snap, nous croyons au pouvoir de la communication visuelle, et avec ce partenariat, nous donnons à notre communauté des moyens infinis de s'exprimer », annonce l’entreprise dans son communiqué.

Source : Snap