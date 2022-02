Redmi Note 11 : le smartphone Xiaomi passe sous les 200 € chez Cdiscount

Le Redmi Note 11 fait l'objet d'une promotion intéressante sur le site Cdiscount. En ce moment, l'un des derniers smartphones de Xiaomi passe sous les 200 euros grâce à un code promotionnel et à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le realme GT Master, c'est au tour d'un smartphone d'une autre marque chinoise d'être en promotion sur le site Cdiscount.

À moins de trois semaines de l'arrivée de la saison printanière, le site e-commerce français permet de bénéficier de 20 euros de réduction dès 200 euros d'achat. Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération Cdiscount, on retrouve donc le Xiaomi Redmi Note 11 qui est vendu à 229 euros au lieu de 249 euros avec le coupon 20DES200 (à saisir durant l'étape de la commande). De plus, la réduction s'ajoute à une offre de remboursement de 30 euros qui est valable jusqu'au 20 mars 2022 (voir conditions). Avec cette ODR, le prix du Redmi Note 11 revient à 199 euros.

Présenté à la fin du mois de janvier 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone de milieu de gamme doté d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 680, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To) et d'une batterie de 5000 mAh. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo, on retrouve notamment un capteur principal de 50 MP et un capteur frontal de 13 MP.