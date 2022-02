Cdiscount sacrifie le prix du smartphone Realme GT Master !

Affiché à 289 €, le smartphone Realme GT Master fait l'objet d'une double réduction sur le site du e-commerçant Cdiscount. Un code promo donnant droit à 20 euros de remise cumulé à une ODR de 50 € fait tomber son prix à 219 €.

Disponible dans les coloris gris, blanc et noir, le Realme GT Master fait l'objet d'un bon plan qui permet de s'en équiper au meilleur prix d moment. C'est donc du coté de l'enseigne en ligne française Cdiscount qu'il faut se rendre pour en profiter. Le e-commerçant l'affiche à 289 €. En utilisant le code promo 20DES200, une première réduction de 20 € s'applique. Ensuite, une offre de remboursement différé d'une valeur de 50 € fait tomber son prix encore un peu plus pour au final atteindre 219 €.

Ce smartphone Realme GT Master se démarque de ses concurrent de par ses caractéristiques techniques à un tarif très compétitif. Sous le capot on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G milieu de gamme, une mémoire RAM de 6 Go ainsi que 128 Go de stockage interne. Suffisant pour couvrir la grande majorité des usages au quotidien. Le bloc photo est constitué des mêmes capteurs que ceux des modèles GT et GT Neo 2.

Coté affichage, le smartphone est doté d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 4 300 mAh et est capable de tenir deux jours pleins si vous n'utilisez pas le smartphone avec beaucoup d'intensité.

Le smartphone n'est pas lésé sur le plan de la recharge rapide puisqu'il supporte une puissance de 65W qui permet de faire le plein à partir de zéro en 33 minutes. À ce tarif, il représente clairement l'un des meilleurs rapport qualité-prix du moment ! Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du realme GT Master Edition.

