Xiaomi 12 Lite : le smartphone 5G est à prix réduit pendant une durée limitée

Si vous avez un budget de moins de 400 euros pour l'achat d'un smartphone 5G de la marque Xiaomi, alors l'offre qui va suivre est susceptible de vous intéresser. Pendant une durée limitée, le Xiaomi 12 Lite bénéficie de 70 euros de réduction chez Orange et Sosh.

Un smartphone signé Xiaomi fait l'objet d'un bon plan intéressant sur les sites des boutiques en ligne Orange et Sosh. Jusqu'au lundi 6 mars 2023 inclus, le Xiaomi 12 Lite proposé en deux coloris au choix et dans sa version 128 Go est vendu au prix de 379 euros au lieu de 449 euros ; ce qui 70 euros de remise immédiate de la part des deux opérateurs.

Dévoilé au printemps 2022, le modèle allégé des Xiaomi 12 est un smartphone équipé d'un écran de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 778G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie d'une capacité de 4300 mAh avec la charge rapide à 67 W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la connectique du smartphone se compose notamment du Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.2, du NFC, de l'USB Type-C et du GPS.