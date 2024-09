Le smartphone Samsung Galaxy S23 FE revient à 299 € chez RED by SFR

Avis aux clients mobile RED by SFR ! Durant quelques jours, vous avez la possibilité de bénéficier de 400 euros de réduction sur l'achat d'un smartphone Samsung. Grâce à un cumul d'offres, le Galaxy S23 FE peut en effet vous revenir à 299 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

RED by SFR profite de la rentrée 2024 pour donner la possibilité à ses clients mobile de s'offrir le Galaxy S23 FE à prix cassé. Jusqu'au lundi 9 septembre prochain, le smartphone Samsung proposé en quatre coloris au choix est au prix de revient de 299 euros au lieu de 699 euros.

Le tarif est obtenu par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 220 euros, d'une offre de remboursement de 80 euros et d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil.

Sorti à la fin de l'année 2023, le S23 FE de la gamme Galaxy est un smartphone qui dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Le Galaxy S23 FE de la marque Samsung associé à l'offre RED by SFR embarque également un processeur Samsung Exynos 2200, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et un espace de stockage de 128 Go.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche One UI 6.0, le téléphone dispose d'un triple capteur de 50 + 12 + 8 MP et d'un capteur frontal de 10 MP pour la partie photo/vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas consulter notre article lié au test du Samsung Galaxy S23 FE.