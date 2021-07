Équipez-vous du smartphone Realme 8 5G pour 159 € au lieu de 229 €

Dans le cadre d'une vente flash valable seulement aujourd'hui jusqu'à 23h59 ou dans la limite de 200 exemplaires, Cdiscount propose le smartphone Realme 8 5G au prix imbattable de 159 €. Plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement à 229 €. Amazon l'affiche également à ce tarif très avantageux.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Profitez vite de ce bon plan proposé par Amazon et Cdiscount qui permet de s'équiper de l'excellent smartphone 5G Realme 8 pour seulement 159 €. Si du coté de l'enseigne en ligne française l'offre est valable sur les 200 premières pièces vendues jusqu'à ce soir 23h59, il se puisse bien que du coté d'Amazon, les stock s'écoulent à la vitesse de l'éclair. Habituellement, ce modèle est commercialisé 229 €. Cela représente donc une remise immédiate non négligeable de 70 € de la parts des deux marchands.

Pour en revenir au Realme 8 5G, ce smartphone propose un excellent rapport qualité prix. Grâce à ce bon plan, il devient l'espace de quelques heures, le téléphone 5G le moins cher du marché. Le Realme 8 5G arbore un écran de 6,5 pouces de définition 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraichissement de 90 Hz. La partie hardware est assurée par un SoC Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm et une puce graphique Mali-G57 MC2.

C'est la version embarquant 64 Go de mémoire interne (extensible via microSD) et 4 Go de RAM qui fait l'objet de ce bon plan. En plus d'être compatible 5G, le Realme 8 est doté d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 18W qui lui assure une excellente autonomie. La partie photo n'est pas en reste puisque le terminal est équipé d'un capteur principal Nightscape de 48 MP et d'un capteur selfie de 16 MP. Enfin, le Realme 8 5G profite d’Android 11 servant de base à RealmeUI 2.0. A ce tarif, difficile de faire mieux !