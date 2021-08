Un smartphone Galaxy explose, Huawei travaille sur un écran ultra incurvé, Samsung se moque de Steve Jobs, le récap’

Les passagers d’un avion ont été évacués d’urgence suite à un incendie provoqué par un smartphone Samsung, Huawei pousse l’écran incurvé à son maximum avec l’écran “Arc Display”, Samsung va trop loin en se moquant de Steve Jobs, c’est le récap du jour.

UN SMARTPHONE SAMSUNG PREND FEU DANS UN AVION

D'après nos confrères du Seattle Times, un smartphone Samsung appartenant à un passager du vol 751 d'Alaska Airlines a brutalement pris feu peu après l'atterrissage de l'avion. Le capitaine de l'avion a été contraint d'enclencher la procédure d'évacuation d'urgence et certains passagers ont été légèrement blessés. D'après le propriétaire du terminal à l'origine du feu, il s'agissait d'un Galaxy A21, un smartphone d'entrée de gamme signé Samsung. Pour l'heure, il s'agit d'un événement isolé. La batterie au lithium-on intégrée au smartphone a visiblement surchauffé jusqu'au point de non-retour.

HUAWEI : L’ÉCRAN BAPTISÉ « ARC DISPLAY » PLUS INCURVÉ QUE JAMAIS

Huawei ne cesse de déposer de nouveaux brevets et le dernier en date concerne un nouveau concept de smartphone. D'après la description, il s'agirait d'une version hybride du Huawei Mate 30 Pro et du Mate 40 Pro. L'appareil en question serait équipé d'un écran incurvé à l'extrême baptisé “Arc Display”, qui occuperait les côtés de l'appareil jusqu'à atteindre la face arrière. Pour compenser l'absence de boutons physiques sur les tranches, Huawei aurait opté pour des contrôles tactiles. En outre, une caméra à selfie sous l'écran serait de la partie et la documentation mentionne également la présence d'une puce d'intelligence artificielle, d'un système de refroidissement, ainsi que de haut-parleurs stéréo.

SAMSUNG VA TROP LOIN EN SE MOQUANT DE STEVE JOBS

Alors qu’il est fréquent de voir Samsung et Apple se moquer l’un de l’autre, la dernière provocation est peut-être allée trop loin. L’utilisateur Yahia Sayed a en effet révélé sur Twitter que Samsung aurait inclus une référence désobligeante au défunt cofondateur d'Apple, Steve Jobs, dans une description de son application web officielle iTest. Sans pour autant le nommer, on peut lire dans la description « […] Aucun porteur de col roulé ne devrait dicter l'apparence de votre téléphone », une référence donc assez évidente à Steve Jobs. Les fans du géant américain et d’autres utilisateurs sont vite montés au créneau sur les réseaux sociaux, en dénonçant une blague qui va trop loin et qui vise une personne décédée plutôt que de s’attaquer au PDG actuel d’Apple, Tim Cook.

