Sites porno : le gouvernement n’imposera pas France Connect pour vérifier l’âge des internautes

Les sites porno ne seront pas contraints d’utiliser France Connect pour vérifier l’âge des internautes, annonce le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O. Le gouvernement refuse en effet d’imposer l’intégration du service d’identité numérique, qui permet notamment aux Français de remplir leurs impôts en ligne, aux sites pour adultes.

Il y a quelques jours, le Sénat votait un amendement à la loi « Protéger les victimes des violences conjugales ». Cet amendement contraint les sites porno à davantage vérifier l’âge des internautes. En cas d’omission, les sites pornographiques pourront être bloqués par les FAI sur décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Le texte évoquait plusieurs options permettant de vérifier l’âge des internautes souhaitant consulter du contenu pour adultes. Parmi les pistes évoquées, on trouvait France Connect, le service d’identité numérique qui permet à plus de 16 millions de Français d’accéder à 700 services administratifs en ligne, dont impots.gouv.fr et l’Assurance maladie. L’idée d’utiliser la plateforme pour empêcher les mineurs d’accéder aux sites pornographiques a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux.

Ce 15 juin, lors de la présentation du rapport du Conseil national du numérique sur l’identité numérique, Cédric O a tenu à rassurer les internautes. « Le gouvernement n’envisage pas d’utiliser FranceConnect pour vérifier l’âge des gens qui vont sur les sites pornographiques », rapporte le journaliste Benjamin Hue sur Twitter. Le dispositif ne fait pas partie des solutions que seront suggérées aux sites pour adultes.

Le gouvernement privilégie donc les pistes suivantes, déjà évoquées dans le texte de loi voté au Sénat : la vérification par carte bancaire, l’obligation d’acheter un pass disponible dans le commerce ou la mise en place d’un service d’authentification par une entreprise tierce. Que pensez-vous de l’abandon de France Connect ? Auriez-vous accepté d’utiliser le service pour accéder à PornHub, YouPorn, Xhamster et consorts ? On attend votre avis dans les commentaires.