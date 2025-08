Si vous possédez un de ces PC Dell, vos données ne sont plus en sécurité à cause d’un défaut caché

Une faille critique découverte dans des PC portables Dell pourrait permettre à des pirates d’accéder à vos données les plus sensibles. Le plus inquiétant : même après avoir réinstallé Windows, votre appareil pourrait rester infecté.

La cybersécurité est devenue une préoccupation pour tous les utilisateurs d’ordinateurs portables. Un PC peut contenir des données personnelles comme des photos, des mots de passe que vous pensez sécurisés ou des informations bancaires. Lorsqu’une faille touche directement le matériel, les conséquences peuvent être graves, car le pirate peut rester invisible pendant longtemps.

La faille, appelée ReVault, touche directement une puce de sécurité intégrée dans certains PC Dell. Cette dernière est censée protéger vos mots de passe, vos empreintes digitales et vos clés de chiffrement. Mais à cause d’erreurs dans son fonctionnement, elle peut au contraire permettre à un pirate de voler ces données et de garder un accès caché à votre ordinateur.

Le plus inquiétant, c’est que le problème persiste même si vous réinstallez complètement Windows ou changez d’antivirus. Dell précise que cette vulnérabilité concerne notamment les gammes Latitude et Precision, très répandues aussi bien chez les particuliers que dans le milieu professionnel.

Cinq failles critiques chez Dell peuvent donner un contrôle total sur votre PC

Les chercheurs en cybersécurité de Cisco ont identifié cinq failles importantes dans le système de protection intégré aux PC Dell. Elles peuvent être utilisées pour voler des informations personnelles, installer des programmes malveillants ou même prendre le contrôle complet de l’ordinateur. Ensemble, elles rendent possible un piratage invisible et difficile à stopper.

Voici les 5 problèmes détectés sur les PC Dell :

CVE-2025-24311 fuite d’informations qui peut révéler des données confidentielles

CVE-2025-25050 permet d’installer à distance un programme malveillant

CVE-2025-25215 défaut qui peut endommager la mémoire et faire planter le système

CVE-2025-24922 possibilité d’exécuter des commandes non autorisées

CVE-2025-24919 défaut ouvrant la porte à d’autres attaques via certaines fonctions Windows

Le constructeur a mis en ligne des mises à jour pour corriger ces failles. Si vous possédez un PC de la marque, il est important d’installer ces correctifs dès que possible. Pour cela, ouvrez l’application Dell Update déjà présente sur votre ordinateur ou téléchargez-la depuis le site officiel de Dell, puis lancez une recherche de mises à jour. Une fois proposée, installez-la et redémarrez votre appareil. Sans cette opération, votre ordinateur pourrait rester vulnérable, même après une réinstallation de Windows.