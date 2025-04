Trop d’utilisateurs de Windows 11 oublient cette manipulation, elle est pourtant indispensable au bon fonctionnement du PC

Comment bénéficier de l’expérience la plus optimisée possible sur Windows 11 ? Il existe une manipulation simple afin de profiter des dernières nouveautés en toute sécurité. Pas de panique, c’estfacile, on vous explique tout.

Windows 11 est la version actuelle de Windows, celle installée par défaut sur les ordinateurs et qui bénéficie des dernières nouveautés en date. Un système d’exploitation simple qui accueille régulièrement des améliorations.

Ces améliorations peuvent grandement améliorer l’expérience utilisateur, mais aussi renforcer la sécurité. Correction de bugs, ajustement de design voire une nouvelle interface, il y a plein de petites choses qui facilitent la vie. Pour en profiter, il suffit de garder son PC à jour. On vous explique comment.

Mettre à jour son ordinateur, une nécessité absolue

Mettre à jour son ordinateur n’est pas qu’une question de confort. En effet, des correctifs protègent vos données des risques tels les virus et les intrusions, en plus d’apporter des nouvelles fonctionnalités. Il est évidemment possible de ne pas les faire, mais c’est fortement déconseillé.

Les mises à jour publiées par Microsoft se font par vagues. Pour peu que votre PC soit connecté à Internet, les updates sont proposées un moment ou un autre lorsque vous éteignez votre machine. Cependant, il existe une manière simple de les obtenir plus rapidement. Il suffit de vérifier manuellement. Voici comment procéder :

Ouvrez les paramètres système en tapant « paramètres » dans la barre de recherche Windows.

Allez dans Windows Update, tout en bas du menu à gauche.

Cliquez sur Rechercher les mises à jour en haut à droite

Windows recherchera les MàJ disponibles et les installera automatiquement. Il faudra alors redémarrer son PC.

Notons qu’il existe des moyens d’avoir les mises à jour encore plus rapidement : En activant l’onglet Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles, afin d’être dans la première vague, ou alors en s’inscrivant au programme Windows Insider. Ce dernier permet d’avoir les MàJ avant leur sortie « officielle », mais attention, de nombreux bugs peuvent encore subsister.

Avec cette manipulation simple, votre PC sera donc constamment à jour et en sécurité.

Comment mettre à jour ses pilotes graphiques ?

Mettre Windows à jour, c’est bien, mais pour les joueurs, cela ne suffit pas. Pour ceux qui disposent d’une carte graphique Nvidia, il existe une manière simple de la garder à jour. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir les meilleures performances possibles, surtout sur les derniers jeux en date.

Pour cela, il faut télécharger le logiciel dédié sur le site du constructeur : Nvidia App. Une fois installé, le logiciel permet de régler la définition, le taux de rafraîchissement ou encore d’établir les paramètres graphiques de votre jeu favori. Il permet surtout de mettre votre carte à jour :

Cliquez sur Pilotes dans le menu de gauche

Si un pilote est disponible, cliquez sur Télécharger en haut à droite.

Une fois le pilote téléchargé, il faut cliquer sur Installer

Laissez vous porter. Attention, il vaut mieux cesser d’utiliser son ordinateur pendant l’installation (quelques minutes tout au plus)

Evidemment, le concurrent AMD propose le même type de logiciel sur son site.

Avec tous ces outils, votre PC sera optimisé. A noter qu’il existe une manipulation un poil plus complexe afin de mettre tous ses logiciels à jour en même temps. Vous pouvez suivre pas à pas les étapes dans ce tuto.