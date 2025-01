Vous ne connaissez pas cette astuce simple sur Windows, elle est pourtant indispensable au bon fonctionnement de votre ordinateur

C’est une manipulation simple et rapide, mais elle est pourtant peu connue du grand public. Ne prenant que quelques minutes à faire, elle est indispensable au bon fonctionnement de votre ordinateur Windows. Elle permet en effet de garder tous vos logiciels à jour. On vous explique comment l'appliquer.

Pour garantir le bon fonctionnement d’un ordinateur Windows, il faut évidemment garder ses logiciels à jour. Ce n’est pas toujours évident, surtout quand on en a beaucoup d’installés. Saviez-vous qu’il existait une manipulation pour tous les mettre à jour en même temps ?

Sur Windows 11, il est en effet possible d'installer les dernières versions de tous les logiciels présents et ce en quelques minutes seulement. Cela se passe via l’invite de commande. Une manipulation simple, réalisable par tout le monde, même par ceux qui n'y connaissent rien en informatique. On vous explique tout ça pas à pas. Prêts ? C'est parti !

1. Ouvrir l’invite de commande

La première étape est d’ouvrir le menu Démarrer. Dans le moteur de recherche, tapez cmd. Le résultat qui sort en premier est l’invite de commande. Faites un clic droit dessus et sélectionnez « exécutez en tant qu’administrateur ». Evidemment, il faut avoir les droits.

2. Lancer la détection des logiciels à mettre à jour

Une fenêtre noire s’ouvre sur votre bureau, la fameuse invite de commande. Elle peut faire peur à ceux qui ne sont pas versés dans les arcanes de l'informatique, mais pas de panique, c'est très simple. Il faut taper winget upgrade. Ne cherchez pas où, il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut écrire.

Une autre question apparaît, tapez Y.

3. Mettre à jour les logiciels installés

Une liste s'affiche à l'écran. Ce sont les logiciels installés qui ont besoin d’une mise à jour. Ici, nous en avons six, mais il peut en avoir bien plus. En temps normal, on les téléchargerait un par un, mais avec l’invite de commande, il est possible de gagner un temps fou.

En tapant winget upgrade –all, tous les logiciels se mettent à jour. Attention à bien écrire la commande telle qu'elle est dans l'image ci-dessous, avec son espace et ses deux tirets (le texte pouvant mal s'afficher dans votre navigateur). Arrivé à ce stade, il n’y a plus besoin de faire grand-chose, juste à attendre que tout se télécharge et s’installe. Une fois que tout est terminé, la ligne de code C:\Windows\System32> réapparaît. Vous pouvez alors fermer la fenêtre et profiter de votre PC.

Mettre ses logiciels à jour est important, que ce soit pour le confort d’utilisation ou encore pour la sécurité des données. Avec cette manipulation, qui prend quelques minutes selon le nombre d’application à upgrader, vous n’aurez plus de souci à vous faire. Une astuce simple et efficace que nous vous conseillons d’appliquer régulièrement.