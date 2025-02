Un sondage réalisé auprès d'utilisateurs de ChatGPT montre que si ces derniers s'adressent poliment à l'IA, ce n'est pas parce qu'on les a éduqué comme ça. La raison évoquée est surprenante.

“Bonjour ChatGPT. Pourrais-tu m'écrire un mail à destination de mon patron dans lequel je m'excuse d'être en retard ce matin à cause d'un embouteillage ? Utilise un ton professionnel s'il te plaît. Merci“. Êtes-vous de celles et ceux qui écrivent ainsi en utilisant le chatbot ? Si oui, vous faites partie de la majorité. Un sondage mené auprès de plusieurs centaines d'utilisateurs d'outils IA au Royaume-Uni et aux États-Unis le montre.

Au total, environ 70 % des personnes interrogées sont polies avec ChatGPT ou les services similaires. Une proportion élevée qui n'étonne pas vraiment quand on y réfléchit. Après tout, on nous apprend dès le plus jeune âge à dire “s'il vous plaît” et “merci”. Cette manière d'interagir avec l'intelligence artificielle serait-elle donc une simple extension de notre éducation ? Oui pour environs 80 % des sondés, qui disent que “c'est la bonne chose à faire“. Et pour les 20 % restants alors ?

Les utilisateurs de ChatGPT s'adressent poliment à l'IA, mais pas forcément par correction

La politesse de certains cache en réalité un pari sur le futur. Ils se justifient ainsi : “Lorsque le soulèvement des robots se produira, je ne veux pas être le premier [parmi les victimes]”. Ces personnes restent donc courtoises avec ChatGPT dans l'espoir que si un jour, l'IA part en guerre contre les humains, elle s'en souviendra pour leur réserver un sort plus favorable. Des Français font sûrement la même chose, 35 % d'entre eux étant sûrs que les machines finiront par dominer le monde.

Quant aux gens qui ne s'embarrassent pas de formules de politesse, c'est en partie parce qu'ils veulent que leurs échanges avec l'IA soient les plus brefs possibles. Une petite minorité (10 %) pensent carrément que ça ne sert à rien de parler gentiment à ce qui n'est “qu'une machine“. Pourtant, des études montrent que des requêtes polies augmentent les performances de l'intelligence artificielle jusqu'à 30 %. Comme quoi, un simple merci peut faire des miracles.

Source : Techradar