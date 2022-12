Shield TV : Nvidia annonce la mort de la fonctionnalité GameStream

Nvidia a annoncé quelques mauvaises nouvelles aux utilisateurs de sa box Shield TV, dont notamment qu'elle cesserait de prendre en charge la fonctionnalité GameStream à partir du début de l'année prochaine.

GameStream, une fonctionnalité que Nvidia propose aux utilisateurs d'un PC utilisant un GPU Nvidia et qui permet au PC de diffuser des jeux en streaming jusqu’en 4K à 60 FPS sur un autre appareil via un réseau local, ne sera bientôt plus accessible. Le fabricant a annoncé qu’à partir du début de l’année prochaine, cette fonctionnalité sera abandonnée.

Plus précisément, c’est à partir de mi-février 2023 que les utilisateurs de la Shield TV ne pourront plus y accéder. Pour rappel, la box de Nvidia offrait GameStream dans le cadre de l'application NVIDIA Games sur Android TV qui est installée sur toutes les Shield TV. Heureusement pour les utilisateurs, Nvidia a donné quelques alternatives.

Clap de fin pour GameStream, par quoi remplacer la fonctionnalité ?

Pour ceux qui utilisent régulièrement GameStream, Nvidia recommande à ses utilisateurs de remplacer la fonctionnalité par Steam Link. Ce dernier prend en charge le streaming jusqu'en 4K (et fonctionne également sur d'autres appareils Android TV).

Cependant, cette transition vous fera perdre quelques fonctionnalités. En effet, GameStream vous permettait par exemple d'ajouter manuellement des jeux qui n'étaient pas disponibles sur le catalogue géant de Steam. Vous ne les retrouverez donc pas avec Steam Link. Pour tous ces cas particuliers, Nvidia recommande plutôt à ses utilisateurs son service payant de cloud gaming GeForce Now, qui offre un streaming en cloud 4K sur PC, Mac, Android, les navigateurs, mais également les Shield.

Une récente mise à jour lui permet également de diffuser des jeux en 1600p à 120 images par seconde, mais l’inconvénient, c’est que GeForce Now s'avérer coûteux. Il faut compter 9,99 euros par mois et jusqu'à 19,99 euros par mois pour le niveau le plus élevé.

Malgré la fin de GameStream, la Nvidia Shield a récemment eu droit à de nouvelles fonctionnalités grâce à la mise à jour Android 13. Il est par exemple désormais possible de modifier la définition et la fréquence de rafraîchissement par défaut sur les appareils HDMI pris en charge.