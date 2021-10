Le Shiba Inu explose et devient la 11e cryptomonnaie la plus importante du marché

Le Shiba Inu a explosé au cours des derniers jours. Ce rival du Dogecoin s'est d'ailleurs imposé à la onzième place du classement des cryptomonnaies les plus valorisées du marché. Après un pic fulgurant, le cours s'est complètement effondré.

En miroir du Dogecoin, le Shiba Inu est une cryptomonnaie née d‘une blague. Lancée en août 2020 par un dénommé Ryoshi, la monnaie numérique tient son nom de la célèbre race de chiens japonais. Elle se décrit sobrement comme un « Dogecoin Killer » uniquement conçu pour le supplanter. Le protocole du Shiba Inu ne diffère pas des autres projets de la finance décentralisée. Ainsi, la devise, régulièrement qualifiée de “shitcoin”, n'a attiré l'attention des investisseurs qu'à la suite de l'explosion de son cours.

Depuis sa création en 2020, le Shiba Inu a enregistré une augmentation de plus de 70 000 000 % de son cours. Le mois dernier, le cours de la cryptomonnaie a pris 960 %. Comme les autres altcoins du marché, la devise a profité de la hausse du cours du Bitcoin. Après des mois de flottement, la doyenne des cryptomonnaies est repassée au dessus des 60 000 dollars.

Le cours du Shiba Inu s'est effondré après un record historique

Ce jeudi matin, le Shiba Inu a atteint un record historique à 0.00008846 dollars. Avec une hausse de 75% en 24 heures et de 200% en seulement une semaine, le rival du Dogecoin s'est imposé comme la onzième cryptomonnaie la plus valorisée du marché. Elle est ainsi parvenue à dépasser le Ripple, le Polkadot et le Dogecoin en profitant de la baisse générale des cours de la concurrence. La capitalisation du Shiba Inu a atteint les 51,745 milliards de dollars, permettant à l'altcoin de dépasser l'USDC, l'un des stablecoins les plus utilisés du secteur.

Sans grande surprise, le cours du Shiba Inu s'est ensuite complètement effondré. La monnaie a enregistré une baisse fulgurante de 30% en l'espace de seulement 2 heures. Il n'est pas rare qu'un mouvement haussier aussi brutal soit suivi d'une sévère correction. D'après les observateurs du marché, le cours a été propulsé par une accumulation de la spéculation générée par des rumeurs. Il se murmure en effet que la plateforme Robinhood s'apprêterait à lister le Shiba Inu.