Shadow : les iPhone et iPad sont privés de PC dans le cloud à cause d’Apple

L’application Shadow vient de disparaître de l’App Store : la firme explique sur Reddit faire son possible pour que l’application soit rapidement de nouveau disponible sur iPad, iPhone, iPod et Apple TV. De son côté, Apple se contente de dire que l’application Shadow ne respecte pas une partie des règles de l’App Store, sans plus de précisions.

Ne cherchez plus sur l’App Store : l’application Shadow pour iPhone, iPad, iPod et Apple TV est désormais indisponible. L’équipe Shadow explique dans un post sur Reddit : « Salut la #TeamShadow, Nos applications mobiles pour iPhone/iPad ont été retirées à cause de notre incapacité à se conformer à une petite partie des conditions d’utilisation de l’App Store d’Apple. Nous menons l’enquête sur cette situation et travaillerons sur un plan pour faire revenir Shadow pour tous les utilisateurs mobiles aussi vite que possible! Bien sûr, nous vous tiendrons à jour sur ce sujet dès que les infos seront disponibles ».

Shadow explique avoir été prévenu en amont par Apple et que le retrait de ses applications comprend également les versions de test dans TestFlight. Shadow conseille de ne surtout pas supprimer l’application Shadow si elle est déjà installée sur vos appareils. Même si elle ne pourra désormais plus être mise à jour. Les responsables de Shadow donnent l’impression d’un rétablissement de la situation rapide, même si on ne sait pas exactement quelle condition d’utilisation Shadow a enfreint selon Apple – ce qui permettrait de mieux se rendre compte de la gravité, ou de l’innocuité de la situation.

On peut néanmoins penser que le problème vient d’un désaccord sur la rémunération – qui avait déjà provoqué le retrait d’applications comme Steam Link sur l’App Store. Ou alors d’une spécificité technique qui nous échappe au moment où nous écrivons ces lignes. D’autres applications de jeux en streaming, notamment Google Stadia et Microsoft xCloud restent, contrairement à ce qui a pu être écrit ci-et-là disponibles sur l’App Store. On relève par ailleurs que Apple dispose sur l’App Store d’un abonnement Arcade qui permet pour 4,99 € par mois de jouer en illimité à une sélection de jeux indépendants et exclusifs à la plateforme.

Lire également : Test de la Shadow Ghost – faut-il craquer pour le PC du futur ?

Shadow, comme Google Stadia, ne jouent pas vraiment dans la même catégorie de prix, ni la même catégorie tout court. La location d’un Shadow commence dès 14,99 € par mois, et peut coûter jusqu’à 49,99 € par mois. Même si on exclut l’abonnement Stadia Pro à 10 euros par mois, il faut pour y jouer acheter des jeux pratiquement au même prix que les versions en boîte. Il semblerait donc très étonnant et simpliste de conclure, en tout cas avec le peu d’infos dont on dispose à ce stade, que ce retrait des applications Shadow est motivé par une pratique anticoncurrentielle. Les applications Shadow restent par ailleurs totalement disponibles sur Android, macOS et Windows.

Source : Reddit