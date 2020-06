Reconnaissance faciale : vous pourrez bientôt déverrouiller votre smartphone même avec un masque

La société américaine Sensory travaille actuellement sur un nouveau système de reconnaissance faciale capable d’identifier un utilisateur masqué. Pour ce faire, elle s’appuie sur plusieurs signaux biométriques comme l’iris ou la voix.

L’épidémie de coronavirus a contraint des millions de personnes dans le monde à porter un masque régulièrement. Or, il s’avère que les systèmes de reconnaissance faciale de nos smartphones ont bien du mal à reconnaître les utilisateurs masqués. Voilà pourquoi Apple a par exemple adapté Face ID au port du masque de protection.

Désormais, les iPhone sous iOS 13.5 sont capables de détecter si l’utilisateur porte un masque et basculent directement sur le déverrouillage à code. La société Sensory a décidé d’aller plus loin que la firme à la pomme. Cette entreprise basée dans la Silicon Valley en Californie travaille actuellement sur une nouvelle technologie biométrique.

TrulySecure, la reconnaissance faciale avec le masque

Baptisée TrulySecure, ce système de reconnaissance faciale peut identifier les utilisateurs qui portent un masque. Pour ce faire, il utilise la fusion biométrique, c’est-à-dire qu’il combine plusieurs signaux biométriques comme le nez, la bouche mais aussi la voix et l’iris. De fait, si le visage est partiellement masqué, TrulySecure peut s’appuyer sur d’autres données pour identifier l’utilisateur.

En outre, TrulySecure peut enregistrer plusieurs profils d’un même utilisateur. Il suffit par exemple de sauvegarder son visage masqué, puis à découvert. Il ne reste plus qu’au système de reconnaissance de s’appuyer sur le profil approprié selon les situations. Notez que TrulySecure est également capable d’enregistrer la toux et les éternuements.

D’autres entreprises cherchent aussi à innover

Pour rappel, Sensory n’est pas la seule entreprise à chercher à innover dans ce domaine. Une filiale de Xiaomi appelé Huami travaille actuellement sur un masque compatible avec la reconnaissance faciale. Ce masque de protection de type N95 possède l’atout majeur d’être transparent. Tous les éléments qui peuvent potentiellement occulter le visage ont été placés sur le côté, permettant à la reconnaissance faciale d’analyser sans difficulté les yeux, le nez et la bouche de l’utilisateur.

De son côté, Google vient de lancer Google Sodar, un outil disponible sur les smartphones Android qui s’appuie sur la réalité augmentée et le WebXR. Google Sodar permet de respecter les distanciations sociales en matérialisant un périmètre de sécurité, via la caméra de votre smartphone et les effets AR.

