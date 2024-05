Google Chrome : attention, ces extensions ralentissent votre navigateur Internet

Les extensions de navigateur sont devenues des outils indispensables pour d'innombrables utilisateurs, mais une étude récente a mis en lumière un compromis potentiel : l'impact que ces extensions pratiques peuvent avoir sur les performances de navigation.

Debugbear, une équipe dédiée à l'optimisation des expériences web, a mené une analyse approfondie des 5 000 extensions Chrome les plus populaires, en examinant leurs effets sur le traitement du processeur et les temps de chargement des sites web. Les résultats révèlent une tendance inquiétante : alors que la majorité des extensions ont un impact minime sur les sites web simples, un pourcentage faible, mais significatif peut ralentir considérablement l'expérience de navigation, et même voler toutes vos données.

Même sur les pages web de base, certaines extensions ajoutent 500 millisecondes ou plus aux temps de traitement – un retard qui, bien qu'apparemment négligeable, est perceptible par les utilisateurs et s'aggrave à mesure que de multiples extensions sont installées. Sur les sites plus complexes et plus gourmands en ressources, la situation s'aggrave, les temps de traitement pouvant atteindre 2 000 millisecondes, voire plus, lorsque certaines extensions sont activées.

Quelles sont les extensions qui ralentissent le plus Chrome ?

Parmi les extensions signalées pour leur temps de traitement élevé figurent des extensions populaires telles que Honey Automatic Coupons, Klarna Pay Later, Monica – Your AI Copilot et Dark Reader. Si l'impact d'une seule extension peut être tolérable, l'étude suggère que l'effet cumulatif de plusieurs modules complémentaires peut considérablement dégrader l'expérience de navigation globale.

Toutefois, au milieu de cette mer d'extensions susceptibles de réduire les performances, une catégorie d'extensions s'est révélée être un gage d'efficacité : les bloqueurs de contenu. Conçus pour filtrer les publicités et les scripts indésirables, ces outils ont régulièrement démontré leur capacité à améliorer à la fois le traitement de l'unité centrale et les temps de chargement des sites web, souvent de manière spectaculaire.

Certains bloqueurs de contenu ont réduit les temps de traitement de plus de 50 secondes à quelques secondes seulement sur les sites à forte densité publicitaire. De même, la taille des pages est passée de plus de 40 Mo à 5 Mo ou moins, tandis que la consommation de mémoire a connu des réductions notables. Des extensions telles que uBlock Origin, ScriptSafe et Privacy Badger ont excellé dans ces tests de référence, surpassant même les populaires extensions AdBlock Plus et AdBlock. On vous conseille donc de bien choisir votre bloqueur de publicité.