S’appuyer trop souvent sur ChatGPT pourrait nous rendre plus bêtes, c’est un ingénieur de l’entreprise qui le dit !

Les outils comme ChatGPT sont devenus omniprésents dans nos vies. Mais une utilisation trop fréquente pourrait nuire à notre capacité à réfléchir. Un employé d’OpenAI tire la sonnette d’alarme.

Depuis plusieurs mois, les intelligences artificielles génératives s’imposent dans tous les domaines : travail, études, recherches personnelles. Des millions de personnes utilisent des outils comme ChatGPT pour obtenir des réponses rapides ou générer des images réalistes avec son nouveau modèle. Si ces technologies sont souvent perçues comme des moteurs de productivité, des voix s’élèvent pour en dénoncer les effets secondaires. Plusieurs études pointent un danger potentiel : la perte progressive des capacités cognitives.

Un ingénieur d’OpenAI, Will Depue, estime que cette dépendance pourrait avoir des conséquences sérieuses, notamment chez les élèves en difficulté. Selon lui, plus on s’appuie sur l’IA pour penser à notre place, plus notre esprit s’atrophie. Il évoque un effet de polarisation : les meilleurs pourraient devenir encore plus performants grâce à ces outils, tandis que les moins bons risquent de décrocher. Cette fracture pourrait accentuer les inégalités dans l’accès à la connaissance.

Will Depue n’est pas le seul à s’inquiéter. Deux études, menées par OpenAI et le MIT Media Lab, ont aussi montré que des utilisateurs isolés développent une forme d’attachement émotionnel à l’IA, ce qui peut renforcer leur isolement social. D’autres rapports évoquent un risque de perte de confiance dans ses propres décisions. Certaines personnes rapportent même, sur des forums comme Reddit, une sensation de « cerveau endormi » à force de chercher des réponses faciles au lieu de réfléchir par soi-même. L’intelligence artificielle deviendrait alors un réflexe, mais pas toujours bénéfique.

Des chercheurs estiment que cette situation pourrait modifier durablement la manière d’apprendre, en réduisant l’effort mental nécessaire à la mémorisation ou à la réflexion. Les outils comme ChatGPT peuvent être puissants, mais leur efficacité dépend de la façon dont ils sont utilisés. Utilisés avec recul, ils peuvent enrichir les connaissances. Mais s’ils deviennent une béquille systématique, ils risquent d’appauvrir la pensée. Ce débat est crucial à l’heure où l’IA s’impose dans l’éducation et le quotidien de beaucoup de personnes.

AI won’t make everyone smarter. OpenAI’s Will Depue says it might make some people dumber.

The top percentile becomes extremely overpowered—but many will fall behind. ChatGPT isn’t a universal boost. It’s an amplifier of extremes. pic.twitter.com/r7DhvLZ01R

— vitrupo (@vitrupo) April 7, 2025