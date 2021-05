Samsung vient de déposer la marque Galaxy Z Slide… pour un smartphone enroulable ?

Samsung vient officiellement de déposer deux marques qui semblent liées à un smartphone enroulable. Une semaine après avoir déposé la marque Galaxy Z Roll, Samsung récidive avec la marque Galaxy Z Slide. La description des deux marques suggère qu'elles peuvent désigner le même appareil, et que Samsung n'a pas encore tout à fait arrêté son nom.

En général, lorsque Samsung présente ou tease de nouveaux types d'écrans de smartphones, c'est qu'on peut s'attendre à l'arrivée d'un tout nouvel appareil très innovant. En 2021 cette impression est renforcée par deux dépôts de marques devant l'office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO).

Il y a une semaine on apprenait en effet que Samsung a déposé la marque Galaxy Z Roll. Cette semaine on apprend grâce à un nouveau listing repris par Android Authority que Samsung a également déposé la marque Galaxy Z Slide. Lorsqu'on lit attentivement les données des deux listings on se rend compte que ces deux marques peuvent tout à fait désigner le même appareil.

Samsung dépose deux marques en Europe qui semblent désigner un ou plusieurs smartphones enroulables

Dans les deux cas la marque fait partie de la classe 9. Il y a néanmoins une petite différence dans le listing Galaxy Z Roll : le S-Pen est mentionné à plusieurs reprises. Il se pourrait ainsi tout à fait que Samsung lance, à terme, un Galaxy Z Roll sans S-Pen et un Galaxy Z Slide plus grand avec S-Pen.

Bien sûr, il ne faudrait pas aller trop vite : les dépôts de marques ne sont après tout pas la garantie qu'un produit arrivera bien sur le marché. Il semble pourtant raisonnable de penser que Samsung cherche à étendre sa gamme de smartphones à écrans flexibles Galaxy Z. Par ailleurs, si Samsung n'avait pas l'intention de lancer des produits avec tout ou partie de ces noms, il paraît étrange que la firme ait fait ce dépôt auprès de l'EUIPO plutôt qu'auprès de son homologue sud-coréen.

Lire également : Samsung annonce l'arrivée de smartphones avec écran enroulable ou coulissant

On a dès lors plutôt la sensation que nous allons en apprendre très vite davantage au cours des prochaines semaines. Que pensez-vous de la possible arrivée d'un ou de plusieurs smartphones enroulables chez Samsung ? Seriez-vous intéressé par ce type de format ? Partagez votre retour avec la communauté du site dans les commentaires.

Source : Android Community