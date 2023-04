Samsung veut tout miser sur sa Galaxy Ring, le Xiaomi 13 Ultra est officiel, c’est le récap

La Galaxy Ring serait tellement puissante qu’elle éclipserait la Galaxy Watch, le Xiaomi 13 Ultra est officiel après des mois de rumeurs et le jeu Dark and Darker revient sur BitTorrent après avoir été banni de Steam.

C’est l’heure du récap du 18 avril 2023. Aujourd’hui, nous avons une bague connectée qui pourrait remplacer une montre, un téléphone ultra puissant annoncé par Xiaomi ainsi qu’un jeu qui se fait expulser de Steam, mais qui revient sur BitTorrent.

La Galaxy Ring continue de faire parler d’elle

Samsung pourrait-il sortir une Galaxy Ring dans le futur ? En tout cas, on sait que la firme travaille sur le sujet après un brevet déposé en février 2023. Ce brevet nous donne quelques indices sur son fonctionnement. La bague disposerait ainsi de plusieurs capteurs, dont un vasculaire non invasif. Un électrocardiogramme serait aussi de la partie. Pas de date de sortie espérée pour le moment, mais on peut supposer que Samsung veuille viser le marché du luxe avec un tel produit. En tout cas, rien n'est encore officiel.

A lire – Samsung : la Galaxy Ring serait si performante qu’elle pourrait éclipser les Galaxy Watch

Xiaomi dévoile son 13 Ultra, son smartphone le plus puissant de l’année

Après des mois de rumeurs, Xiaomi a enfin dévoilé son 13 Ultra, la version gonflée aux hormones de son Xiaomi 13. Sa fiche technique fait rêver. On peut évoquer son grand écran incurvé OLED de 6,74 pouces 120 Hz, son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou encore sa batterie de 5000 mAh. C’est sur la photo que le terminal pourrait se montrer très intéressant, notamment avec ses trois capteurs de 50 mégapixels. Tous les détails sont dans l’article ci-dessous.

A lire – Xiaomi 13 Ultra officiel : le smartphone le plus extravagant de 2023 est enfin là

Dark and Darker est banni de Steam, mais revient en Torrent

Dark and Darker est le jeu polémique du moment. Accusé de plagiat par un autre studio, le développeur Ironmace s’est fait bannir de la plateforme Steam. Qu’à cela ne tienne ! Le jeu a été mis en ligne gratuitement grâce à un lien torrent, une pratique pas forcément légale.

A lire – Ils lancent leur jeu gratuitement sur Bittorent après avoir été bannis de Steam