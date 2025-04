Vous n’en pouviez plus d’attendre la dernière mise à jour de Samsung ? Elle est enfin là !

Après un arrêt brutal dû à des bugs critiques, Samsung recommence à diffuser sa mise à jour One UI 7. Plusieurs utilisateurs confirment la reprise sur divers modèles et dans de nombreuses régions. Cette fois, le déploiement semble bien lancé.

Les mises à jour logicielles des smartphones sont souvent attendues avec impatience. Elles promettent de nouvelles fonctions, des corrections de bugs et une meilleure stabilité. Mais elles ne se déroulent pas toujours comme prévu. Lorsqu’un soucis important survient, certaines marques préfèrent suspendre temporairement le déploiement pour éviter d’aggraver la situation. C’est exactement ce qui s’est produit récemment avec One UI 7, la dernière interface de Samsung basée sur Android 15.

Lancée début avril, la mise à jour One UI 7 avait rapidement été interrompue après des problèmes rencontrés par certains utilisateurs en Corée du Sud. Certains ne pouvaient plus déverrouiller leur smartphone. Samsung avait alors suspendu la diffusion pour corriger les erreurs. Désormais, le déploiement reprend officiellement dans plusieurs régions. Les utilisateurs aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie… et désormais en Europe signalent l’arrivée de la mise à jour sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6.

La mise à jour One UI 7 reprend en Europe et sur les Galaxy S24, Fold 6 et Flip 6

En Europe, Samsung a recommencé à déployer One UI 7 sur les Galaxy S24, avec une version estampillée BYD9 qui intègre un correctif important. Ce patch corrige un bug critique ayant entraîné la suspension initiale. Il apporte également quelques ajustements visuels, comme une nouvelle animation de charge, une meilleure fluidité dans les transitions et une gestion améliorée des notifications en direct. En parallèle, des utilisateurs en Afrique du Sud, en Inde et en Turquie ont aussi reçu cette version stabilisée.

One UI 7 introduit plusieurs nouveautés : nouvelle interface de l’appareil photo, icônes retravaillées, filtre audio, prise en charge du format vidéo Log, enregistrement des appels, ou encore la transcription automatique. D’autres modèles, comme les Galaxy S23, S24 FE, Fold 5, Flip 5 et les tablettes Tab S9 et S10, sont en ligne pour recevoir la mise à jour dans les prochains jours. Samsung semble vouloir rattraper le retard accumulé depuis septembre dernier, avec un déploiement plus progressif mais mieux maîtrisé.