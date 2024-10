Samsung va présenter un nouveau smartphone Galaxy, voici la date et le modèle attendu

Le constructeur coréen Samsung lance une invitation pour la présentation d'un nouveau smartphone de la gamme Galaxy. On pense savoir lequel et la réponse définitive ne tardera pas à venir.

Et un nouveau smartphone Galaxy de Samsung, un ! L'entreprise coréenne vient de lancer une invitation globale à un événement de présentation. Par l'intermédiaire d'une vidéo de 11 secondes postée sur YouTube, la firme tease le modèle qu'elle va dévoiler au monde entier. On y voit un genre de majordome porter une enveloppe carrée dans ses mains. Elle est visiblement un peu plus épaisse que si elle contenait un simple papier, mais ça ne l'empêche pas de passer sans problème sous la porte de sa destinataire.

Une femme ouvre alors l'enveloppe et en sort ce qui est ni plus ni moins que le mobile bientôt révélé. Les mots “You're Invited” (Vous êtes invités) ainsi que la date de la conférence sont affichés sur l'écran. Il ne faudra pas attendre longtemps pour assister à cette dernière puisqu'elle aura lieu le 21 octobre 2024. Quatre jours après la publication de cet article donc. Par d'horaire en revanche. Quant au mystérieux téléphone, il est assez facile de deviner son nom.

Samsung présentera très sûrement ce smartphone bientôt, voici à quoi s'attendre

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, l'appareil à un grand écran et il semble fin. Pas besoin de plus pour y voir le Galaxy Z Fold 6 Special Edition, que l'on surnommait aussi Slim il y a peu. C'est une version légèrement revue du Galaxy Z Fold 6.

Plusieurs détails techniques ont déjà fuité sur le Web. Le Galaxy Z Fold 6 SE afficherait une épaisseur de 10,6 mm une fois plié. Son capteur photo principal serait le même que celui du Galaxy S24 Ultra, à 200 MP. Grâce à l'utilisation inédite d'un “verre ultra flexible“, la pliure de la dalle promet d'être extrêmement discrète.

L'écran intérieur ferait 8 pouces de diagonale, contre 6,5 pour l'extérieur. Le processeur attendu est le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Malheureusement pour nous, le Z Fold 6 Special Edition devrait être limité à la Corée du Sud est à la Chine.