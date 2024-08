Le Galaxy Z Fold 6 Slim aurait le même capteur photo principal que ce smartphone très haut de gamme

Samsung annoncerait bientôt une version plus fine du Galaxy Z Fold 6. Grâce au célèbre leaker Evan Blass, on en sait plus sur les capteurs photos qu'il pourrait embarquer.



Dans la famille de plus en plus nombreuse des smartphones pliables, Samsung s'est fait un nom depuis quelques années déjà. Nous sommes actuellement à la 6e génération du Z Flip et du Z Fold, qui se referment respectivement sur un axe horizontal et sur un axe vertical. Mais avant même la sortie du Galaxy Z Fold 6 en juillet 2024, les rumeurs parlaient déjà d'un modèle plus fin, logiquement surnommé Slim en attendant une éventuelle annonce officielle.

D'après les différentes fuites, le constructeur coréen prévoit de dévoiler l'appareil en octobre cette année. On attend des écrans un poil plus grands que ceux du Z Fold 6 original : 6,5 pouces contre 6,3 pour l'extérieur, 8 pouces contre 7,6 pour la dalle intérieure. “Slim” oblige, il serait plus fin. Plié, on passerait à 10,6 mm d'épaisseur au lieu de 12,1, tandis que déplié, le mobile ne dépasserait pas les 4,9 mm (5,6 pour son grand frère). Et grâce au leaker Evan Blass, les capteurs photo du Z Fold 6 Slim se dévoilent avant l'heure.

Voici les capteurs photos attendus sur le Galaxy Z Fold 6 Slim ou “Special Edition”

Déjà, le véritable nom de l'appareil serait Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Samsung semble vouloir mettre l'accent sur la partie photo en proposant un capteur principal de 200 MP avec un zoom optique x2. Si l'information se vérifie, il est très probable qu'il s'agisse du même capteur que celui du Galaxy S24 Ultra. On peut donc déjà se faire une bonne idée des performances photos du futur Z Fold 6 et il ne devrait pas décevoir, au contraire.

Pour le reste de l'îlot photo, l'ultra grand angle serait de 12 MP et la caméra selfie de 10 MP. Un capteur 5 MP prendra place sous l'écran intérieur. On ignore la définition du téléobjectif en revanche. Certains espèrent qu'il atteindra les 48 MP, mais c'est peu probable étant donné la finesse supposée du Z Fold 6 Special Edition, que le capteur viendrait augmenter. Bien que tout cela soit alléchant, seules la Chine et la Corée du Sud auraient droit à ce nouveau smartphone. Dommage.