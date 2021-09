Samsung travaille sur une Galaxy Watch qui se recharge à l’énergie solaire

Samsung travaillerait actuellement sur une montre intelligente Galaxy Watch assez particulière, puisqu’elle pourrait être rechargée à l’énergie solaire, de sorte à pouvoir significativement augmenter l’autonomie de la montre.

La durée de vie de la batterie des smartwatches est un problème depuis longtemps, puisque même les montres connectées haut de gamme ne proposent souvent qu’une seule journée d’utilisation. Samsung aurait peut-être trouvé la solution, comme le prouve un brevet déposé par le géant coréen.

Un nouveau brevet découvert par LetsGoDigital nommé « dispositif électronique comprenant des cellules solaires de types multiples » détaille un design de bracelet de montre solaire pour une future smartwatch Samsung. Selon la description détaillée, chaque section du bracelet abriterait une cellule solaire qui alimenterait la batterie de la montre.

Une autonomie améliorée grâce à des cellules photovoltaïques ?

D’après le brevet, le nouveau bracelet serait équipé de cellules photovoltaïques de part et d’autre du boitier de la montre, de sorte que l'une ou l'autre ou les deux puissent recevoir la lumière, quelle que soit la façon dont la smartwatch est portée.

Cependant, l’énergie solaire ne pourrait pas être l’unique méthode de recharge de la montre, celle-ci conserverait donc également une solution de recharge classique avec un câble ou avec une technologie Qi sans fil. La recharge solaire serait néanmoins utile aux utilisateurs qui souhaitent un peu prolonger l’autonomie de leur montre lorsqu’ils sont dehors et qu’ils n’ont accès à aucune prise électrique. En cas de trop forte exposition au soleil, les nouvelles Galaxy Watch 4 équipées de WearOS peuvent même déjà vous rappeler de mettre de la crème solaire.

Samsung semble de plus en plus se tourner vers l’énergie solaire, puisque la société a récemment adopté l'énergie solaire pour ses dernières télécommandes de téléviseurs intelligents QLED. Pour l’instant, il faut rappeler qu’il s’agit d’un brevet, ce qui signifie qu’il est encore bien trop tôt pour savoir si Samsung va ou non équiper ses prochaines montres connectées d’une telle technologie. Si le coût de production ne permet pas à Samsung de fabriquer ce type de bracelets en masse, on ne risque pas de voir de montres solaires Galaxy Watch avant longtemps. On s’attend également à ce qu’une future génération de Galaxy Watch utilise un capteur de sucre pour le diabète.

