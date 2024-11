Samsung prépare ses propres lunettes de réalité augmentée, et on sait quand elles sortiront

Le géant sud-coréen Samsung s'apprête à faire son grand retour sur le marché de la réalité augmentée et virtuelle, près d'une décennie après le Gear VR.

Un récent brevet, repéré par 91Mobiles, révèle que l'entreprise pourrait développer simultanément deux appareils distincts : des lunettes connectées et un casque AR/VR.

Initialement prévu pour le premier trimestre 2024, probablement pour concurrencer l'Apple Vision Pro, le projet a connu plusieurs reports. Le dernier rapport financier de Samsung suggère désormais une commercialisation en 2025, laissant entrevoir une période de développement plus longue que prévu.

Les lunettes AR de Samsung arrivent dès l’année prochaine

Le brevet détaille plusieurs caractéristiques techniques innovantes. Les dispositifs devraient intégrer des modules optiques, des haut-parleurs, des microphones, et un système d'émission lumineuse. Un point d'interrogation subsiste concernant la batterie : l'appareil pourrait soit disposer d'une batterie intégrée, soit nécessiter une source d'alimentation externe, à l'instar de l'Apple Vision Pro.

Samsung ne travaille pas seul sur ce projet ambitieux. Google participe au développement logiciel, tandis que Qualcomm fournira les processeurs. Cette collaboration promet une expérience de réalité mixte performante, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des éléments virtuels superposés au monde réel.

La connectivité occupe une place centrale dans le projet, avec la prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 5G, et du NFC. Ces technologies permettront une interaction fluide avec d'autres appareils et services connectés.

L'aspect le plus novateur dévoilé par le brevet est probablement la capacité du système à afficher des informations contextuelles sur l'environnement de l'utilisateur. Les dispositifs pourront révéler des objets normalement invisibles dans le champ de vision et permettre leur manipulation via des commandes spécifiques.

Cette stratégie à deux volets, avec des lunettes légères et un casque VR plus imposant, pourrait permettre à Samsung de cibler différents segments du marché. Les lunettes connectées viseraient un usage quotidien et mobile, tandis que le casque s'orienterait vers des expériences immersives plus poussées. Donc principalement pour que vous êtes chez vous.

Bien que les détails précis sur le logiciel restent limités, la participation de Google laisse présager une expérience utilisateur aboutie. Cette nouvelle incursion de Samsung dans la réalité mixte pourrait donc redéfinir notre façon d'interagir avec le monde numérique.