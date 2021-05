Samsung révèle les secrets du capteur photo ISOCELL HM3 du S21 Ultra dans une vidéo

Samsung vient de dévoiler de nouveaux détails sur son capteur photo ISOCELL HM3 que l'on a pu découvrir sur le Galaxy S21 Ultra. La vidéo montre comment fonctionne la technologie et suggère que d'autres smartphones et constructeurs vont bientôt l'utiliser.

Samsung vient de lancer son dernier capteur ISOCELL HM3 sur le Galaxy S21 Ultra. Ce capteur, d'une surface de 1/1.33″ délivre une définition extrême pouvant aller jusqu'à 108 Mp soit des pixels de 0.8 µm.

Le composant redouble d'astuces pour capter plus de lumière quelles que soient les conditions. Par exemple, avec le 9-to-1 pixel binning, les smartphones équipés de ce capteur peuvent réduire la définition des clichés pour combiner la lumière perçue par les pixels adjacents (les pixels font alors de facto 2.4 µm).

Lire également : Galaxy S21 Ultra – Samsung explique pourquoi ses photos 108 MP sont du jamais vu

Samsung détaille son capteur ISOCELL HM3

Pour éviter les fuites de lumière entre les pixels, Samsung a par ailleurs créé un système d'alcôves surmontée d'une petite lentille et séparées par un matériau réfléchissant. C'est cette technologie que Samsung appelle ISOCELL 2.0. Le capteur réagence dynamiquement la fonction de chaque pixels. Par exemple en mode ISO élevé, le capteur met plus de pixels de la même couleur les uns à côté des autres.

Avec le mode ISO faible, pour les scènes bien éclairés, le capteur peut maximiser la définition et la qualité de l'image en re-disposant les pixels en mosaïque. Et ce n'est pas tout : ce capteur est également équipé de la technologie Smart ISO. Concrètement cela signifie qu'il peut ré-agencer le mode ISO des pixels en fonction des zones de l'image, soit passer en mode ISO élevé dans les zones sombres et ISO faible dans les zones mieux éclairées.

Pour améliorer encore davantage la qualité des images sombres, le capteur peut utiliser une technique de super-sampling et combine ainsi les pixels de plusieurs clichés pris immédiatement au moment de la prise. Ce super-sampling lutte notamment contre le bruit qui peut apparaître dans les zones où le capteur a plus de mal à faire son travail. A cela s'ajoute ce que Samsung appelle Smart ISO Pro, pour délivrer une plage de couleur HDR.

Le capteur ISOCELL HM3 devrait débarquer dans plus de smartphones

Les clichés sont pris en mode ISO faible et élevé et le smartphone combine le meilleur des deux images en une photo dotées d'une étendue couleur 12 bit. Pendant tout ce temps l'algorithme Staggered HDR compare les clichés avec ce que capte le capteur en live, pour maximiser l'effet HDR. Pour l'autofocus, on revient sur la lentille qui surmonte les alcôves ISOCELL 2.0. Samsung a revu ces petites microlentilles pour maximiser la netteté. On comprend dans la vidéo que le capteur peut changer dynamiquement leur forme dès que nécessaire.

Vous pouvez découvrir tous les détails du capteur dans la vidéo en fin d'article. Reste qu'il semble que la seule présence de cette vidéo est en soit une information. En général, cela suppose que Samsung cherche à proposer ce capteur à d'autres constructeurs. On peut donc s'attendre à trouver le capteur ISOCELL HM3 sur plus de samartphones dans un avenir proche…