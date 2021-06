Samsung présente ses Galaxy Book Go, des laptops avec un SoC Snapdragon à moins de 400 euros

Samsung mise sur un SoC ARM pour ses deux nouveaux PC portables : le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G. Deux produits qui se veulent abordables, puisque le moins cher est affiché à moins de 400 euros.

Samsung ne vend plus de PC portables en Europe depuis bien longtemps, mais est toujours présent dans le reste du monde. Aujourd’hui, la firme coréenne dévoile ses deux nouveaux laptops : les Galaxy Book Go et Galaxy Book Go 5G. Il s’agit là des deux mêmes machines, seuls le processeur et la connectivité changent.

Les Galaxy Book Go adoptent le format classique du PC portable. Pas d’écran détachable ni de clavier magnétique, mais bien un laptop tout ce qu’il y a de plus « normal ». Ils proposent aussi des dimensions d’ultra-portable, avec un poids de 1,38 kilo, ce qui n’est pas très léger mais acceptable, et une épaisseur de 15 mm.

Les Galaxy Book Go avec un processeur Snapdragon

Ils disposent d’un écran LCD de 14 pouces avec une définition en 1080p. Leur particularité réside bien entendu dans leur processeur. En effet, ils sont équipés d’un SoC Snapdragon. Le Galaxy Book Go renferme ainsi un processeur Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 avec 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le Galaxy Book Go 5G est lui doté d’un SoC Snapdragon 8cx Gen 2, un peu plus puissant et compatible 5G.

Côté connectivité, tous deux présentent deux ports USB Type-C, un port USB Type-A, un port microSD ainsi qu’un port Jack. Bref, du très classique pour des ordinateurs qui se veulent modestes, mais suffisant pour du travail d’appoint comme du traitement de texte ou encore de la navigation Internet. Evidemment, il sont sur Windows 10.

Samsung a indiqué que la Galaxy Book Go serait disponible à partir du 10 juin à 349 dollars, mais n’a pas donné de tarif pour la version 5G, qui devrait théoriquement grimper au-dessus des 400 dollars. Pour le moment, on ne sait pas si ces produits arriveront un jour en France. Samsung n’est en effet plus sur le marché Européen depuis quelques années maintenant et il serait étonnant qu’une exception soit faite pour ce produit. Ce n’est toutefois pas impossible, puisque la marque vend ses Galaxy Book, tablettes Windows avec clavier détachable, dans nos contrées.