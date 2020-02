Samsung prépare DexBook, un écran portable pour transformer votre smartphone en PC

Samsung planche sur un écran portable baptisé DexBook. Spécialement conçu pour se connecter aux smartphones, il est destiné aux utilisateurs de la fonctionnalité DeX qui souhaitent conserver une mobilité totale pendant l’utilisation de leur smartphone comme unité centrale.

La fonctionnalité DeX a fait du chemin depuis son lancement en 2017. L’idée de Samsung était de permettre aux utilisateurs des Galaxy haut de gamme d’expérimenter l’environnement d’Android avec le confort d’un écran PC, d’un clavier physique et d’une souris. Depuis, il est possible de l’utiliser sans passer un dock dédié et Samsung nourrit également le projet d’un DeX entièrement sans fil.

La firme souhaite pousser le concept encore plus loin et développe un nouveau type d’accessoire. A en croire le site coréen ETNews souvent très bien renseigné sur le constructeur, ce dernier travaille sur un écran portable qui pourra offrir une mobilité complète aux utilisateurs de DeX. La dalle qui est d’une diagonale de 14,1 pouces pèserait moins d’un kilogramme et est annoncée avec une batterie de 10 000 mAh qui permettra de l’utiliser à la volée, sans avoir besoin de le brancher à une source d’alimentation.

Samsung DexBook : quel intérêt ?

On perçoit difficilement l’intérêt de ce nouveau type d’écran d’autant plus qu’il coûterait entre 400 000 et 500 000 wons, soit entre 310 et 388 euros. On l’imagine assez peu utile si ce n’est pour remplacer les ordinateurs portables au quotidien. On utilise déjà nos smartphones Android pour réaliser bien des tâches alors que leur puissance de plus en plus confortable permet de tourner des applications très gourmandes en ressources.

Mais ce pari est loin d’être gagné pour le coréen. Le rapport d’ETNews ne nous renseigne pas beaucoup sur les caractéristiques de l’appareil, encore moins sur son design. L’usage d’un écran flexible serait très pertinent afin de le rendre moins encombrant et encore plus mobile. Mais cette caractéristique ne le rendrait pas davantage incitatif pour la plupart des gens.

LG de son côté travaillerait sur le même type de dispositif. Son écran aurait lui aussi une diagonale de 14,1 pouces pour un poids de 600 g, bien plus léger que le DexBook. Mais la capacité de la batterie serait deux fois moindre : 5000 mAh. Selon les rumeurs, les deux appareils seraient présentés d’ici la fin de l’année. L’écran portable de LG aurait un prix situé dans la même tranche que celui de Samsung.

