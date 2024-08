Samsung prépare des batteries pour voitures électriques qui se rechargent en un temps record

Samsung se lance dans le secteur des batteries pour voitures électriques avec une innovation majeure. La société prévoit de commercialiser un modèle qui pourrait se recharger en moins de 10 minutes.

Le marché des voitures électriques connaît actuellement un ralentissement en Europe, mais la compétition autour des technologies de batterie reste intense. Les fabricants cherchent à surpasser leurs concurrents en proposant des innovations qui augmentent l'autonomie et réduisent les temps de recharge. Face à cette dynamique, Samsung se distingue avec le développement de nouvelles batteries solides qui promettent des performances impressionnantes.

Samsung, un acteur majeur dans le domaine des technologies avancées que l'on ne présente plus, a récemment annoncé son entrée dans le marché des batteries pour voitures électriques. Lors du salon SNE Battery Day à Séoul, la société a dévoilé des batteries solides qui sont déjà en test depuis plusieurs mois chez certains fabricants automobiles. Ces dernières promettent d'être plus compactes, plus légères et plus sûres que celles actuellement utilisées.

Les nouvelles batteries de Samsung promettent une recharge complète en 9 minutes

Les nouvelles batteries de Samsung sont d'abord destinées aux véhicules électriques “super premium”. Elles sont capables de parcourir jusqu'à 1000 kilomètres en une seule charge. Ces dernières, bien que plus coûteuses à produire, offrent des avantages significatifs, notamment une recharge ultra-rapide en seulement 9 minutes, selon les estimations de l'entreprise. Cependant, leur production de masse ne devrait pas commencer avant 2027. Cela laisse donc le temps au géant coréen de perfectionner cette nouvelle technologie.

Pour rendre cette technologie plus accessible, Samsung développe également des batteries LFP sans cobalt qui sont similaires à celles présentées il y a peu de temps par le géant CATL, moins coûteuses à produire. En plus de leur rapidité de charge, celles-ci promettent une durée de vie exceptionnelle qui peut atteindre jusqu'à 20 ans, un standard que Samsung espère aussi voir se généraliser dans l'industrie.

Par ailleurs, d'autres acteurs comme Farasis Energy poussent également les limites de la technologie des batteries. Farasis a développé des cellules capables de durer 1,6 million de kilomètres, tandis que Talent New Energy promet une autonomie de 2000 kilomètres grâce à ses batteries à électrolyte solide.