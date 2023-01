Samsung pourrait supprimer des Galaxy A au profit des Galaxy FE

D'après plusieurs médias coréens, Samsung aurait revu sa stratégie concernant les Galaxy A, ses modèles de milieu de gamme. Ainsi, la gamme Galaxy A2X pourrait cesser d'exister dès 2024, tout comme les A7X au profit du Galaxy S22 FE.

Alors que l'on attend avec impatience la présentation officielle des Galaxy S23 ce 1er février 2023, plusieurs informations concernant les Galaxy A à venir inondent la toile depuis quelques jours. Nous avons par exemple découvert les premières images des Galaxy A34 et A54, les prochains smartphones abordables de la marque.

On sait déjà depuis septembre 2022 que cette génération sera complétée par le Galaxy A14, l'appareil d'entrée de gamme de Samsung. En revanche, de nombreuses rumeurs évoquent l'abandon pur et simple de plusieurs variantes de la gamme “rapport qualité/prix” du constructeur.

Moins de Galaxy A et plus de Galaxy FE dès 2024

Tout d'abord et selon le site The Elec, la gamme Galaxy A2X cesserait tout bonnement d'exister en 2024. En d'autres termes, le Galaxy A24, dont le lancement est prévu plus tard cette année, sera le dernier modèle de la gamme. D'après le site, l'idée derrière ce changement de stratégie serait de réduire le nombre d'appareils différents dans une seule et même gamme, et ce afin de diminuer les coûts de développement (et augmenter la rentabilité par extension).

On retrouve également cette idée de clarifier sa gamme, en évitant de lancer une multitude d'appareils avec des spécificités techniques trop proches. Par ailleurs, les Galaxy A7X pourraient également être mis au placard. De nombreuses rumeurs ont déjà évoqué l'abandon du Galaxy 74. En d'autres termes, la gamme Galaxy A serait donc constitué dès 2024 dès Galaxy A0X, A1X, A3X et A5X. On rappelle que les séries A4X, A8X et A9X ont d'ores et déjà été stoppées.

Par ailleurs et comme le rappellent nos confrères de The Elec, le vide laissé par le Galaxy A74 pourrait être comblé par le Galaxy S22 FE. L'idée étantgde faire des appareils estampillés Fan Edition les véritables smartphones de milieu de gamme de Samsung, et non des smartphones avec des caractéristiques techniques et un prix bien trop proche des modèles haut de gamme. Cet aspect a notamment desservi le Galaxy S21 FE, dont le tarif et la fiche technique étaient bien trop similaires au S21 premier du nom.

Source : The Elec