Samsung planche sur une tablette Android avec un écran extensible, ce brevet le prouve

D'après une récente demande de dépôt de brevet, Samsung planche visiblement sur une tablette Android dotée d'un écran extensible.

Comme de nombreux constructeurs, Samsung dépose régulièrement des des demandes de brevet pour protéger certaines innovations imaginées par ses équipes. Parmi les dernières en date, on pense notamment à cette demande relative à un smartphone 100 % tactile et donc dénué de boutons.

Début novembre, la firme sud-coréenne a également publié un brevet pour ce qui semble être son premier smartphone tri-fold. Un appareil pliable en trois à l'image du Huawei Mate XT, le seul smartphone de ce type lancé à ce jour.

Or et si l'on en croit des informations relayées par nos confrères du site 91Mobiles, Samsung compte innover aussi sur le marché des tablettes Android. En effet et d'après une demande de brevet déposée auprès de la WIPO (ndrl : l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) ce 26 novembre 2024, la marque travaille actuellement sur une tablette dotée d'un écran extensible.

Samsung planche sur une tablette avec un écran extensible

De l'extérieur, l'appareil ressemble à une tablette tout ce qu'il y a de plus classique avec un grand écran rectangulaire en façade. On remarque toutefois qu'elle a l'air bien plus épaisse que les tablettes lancées récemment sur le marché.

Grâce aux images fournies avec le brevet, on comprend mieux pourquoi. Pour cause, la dalle peut visiblement s'étendre sur les côtés gauche et droit pour offrir un écran nettement plus imposant. Selon la description du produit, la dalle pourrait s'étendre automatiquement lors de certaines tâches, et revenir à la normale lorsque la zone d'affichage supplémentaire n'est pas nécessaire.

Pour fonctionner de la sorte, un moteur pourrait être installé sous l'écran. Par ailleurs, les images confirment la présence d'un port USB Type-C au centre de la partie inférieure de la tablette. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur les dimensions de la tablette dans ses différents formats (avec la dalle étendue ou non). Difficile donc de savoir à quoi l'on peut s'attendre en termes de taille.

Notez bien qu'il s'agit uniquement d'une demande de dépôt de brevet. En d'autres termes, rien ne dit que ce projet soit mené à terme et aboutisse à un jour à un véritable produit industrialisé et commercialisé.

Source : 91Mobiles