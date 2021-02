Samsung Neo QLED : voici le prix des dernières TV 4K et 8K dévoilées lors du CES 2021

Samsung commence à accepter les précommandes pour sa nouvelle gamme de TV 4K et 8K Neo QLED. Les prix en dollars officiels sont désormais disponibles : les Neo 4K démarrent à 1600 dollars tandis que les variantes 8K commencent à 3500 dollars.

Samsung n'est pas seulement numéro 1 dans les smartphones, c'est aussi un mastodonte des télévisions. Contrairement à son concurrent LG qui mise sur la technologie OLED, Samsung a très tôt plutôt opté pour la technologie QLED dans ses appareils les plus haut de gamme. Contrairement à ce que l'acronyme QLED suggère, la technologie n'a rien à voir avec l'OLED. Il s'agit en réalité d'une simple amélioration de la technologie plus classique des écrans LCD.

Concrètement le fonctionnement de l'appareil ne change pas. Il faut une source de rétroéclairage, une dalle LCD, et des filtres polarisants. La technologie QLED consiste à ajouter deux choses à ces écrans. D'abord un filtre colorimétrique à puits quantique dit “Quantum Dot”. Ces filtres ne sont pas faits de pigments, mais jouent sur l'espacement entre les atomes pour délivrer des longueurs d'onde de couleurs plus pures et précises, ce qui permet de proposer une reproduction colorimétrique accrue à 12 bits.

Le prix des modèles Samsung Neo 4K démarre à 1 600 dollars

A cela s'ajoute un rétroéclairage dit “full-array local dimming” (Samsung baptise la technologie Quantum Mini LED) qui permet d'éteindre complètement la lumière sur les zones sombres pour des noirs presque aussi profonds que ceux des écrans OLED. Le but ? Démocratiser une qualité d'image proche de la technologie OLED pour une fraction du prix. Et comme vous allez le voir, Samsung tient plutôt cette promesse avec ses derniers écrans 4K et 8K Neo QLED dévoilés le mois dernier en marge du CES 2021.

Le constructeur vient en effet de lancer les précommandes des nouveaux téléviseurs aux Etats-Unis, et on connaît donc les premiers prix officiels en dollars. On sait ainsi que le prix des TV Neo QLED 4K démarre à 1 600 dollars pour le modèle 55“. Il y a au total deux numéros de série, déclinés en plusieurs tailles. C'est donc le QN85A 55″ que l'on trouve à 1 600 dollars. Suivi de 2 200 dollars pour le modèle 65″, 3 000 dollars pour le modèle 75″ et 4 500 dollars pour le modèle 85”.

Il y a également le modèle 4K QN90A dont le prix démarre à 1 800 dollars pour la variante 55″, 2 600 dollars pour la variante 65″, 3 500 dollars pour la version 75″ et 5 000 dollars pour l'énorme écran 85″. La différence de prix avec ce modèle s'explique par quelques fonctionnalités supplémentaires. Par rapport au modèle QN85A, les TV QN90A ont un meilleur angle de vue sans dégradation de couleurs. Ils ont également un revêtement anti-reflets.

En outre, les deux modèles ont un dispositif d'upsampling 4K dopé à l'IA, un taux de rafraichissement 120 Hz avec AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ (Quantum HDR 24x sur les TV QN85A et Quantum HDR 32x sur le QN90A), le suivi Object Sound Tracking+, les technologies Q-Symphony et Active Voice Amplifier. Les deux écrans embarquent également un système audio 60W (2.2.2 sur le QN85A et 4.2.2 sur le QN90A).

Samsung propose les TV Neo QLED 8K dès 3 500 dollars

Il y a également le prix des modèles 8K. Ces derniers sont disponibles en trois tailles (65″, 75″ et 85″) et deux références, comme les TV Neo QLED 4K, QN800A et QN900A. Le prix des modèles QN800A est de respectivement 3 500 dollars, 4 800 dollars et 6 500 dollars pour la plus grande taille. Quant aux modèles QN900A, les prix sont de respectivement 5 000 dollars, 7 000 dollars, et 9 000 dollars en 65″, 75″ et 85″. Les deux modèles prennent en charge l'upscaling 8K dopé à l'IA, le rétroéclairage mini-LED, les technologies Quantum HDR (48x sur le QN900A et 32x sur le QN800A).

Mais aussi le taux de rafraichissement 120Hz avec AMD FreeSync Premium Pro. Les deux écrans intègrent un système de haut parleurs 80W en 6.2.2 sur le modèle QN900A et 70W en 4.2.2 sur les variantes QN800A. Pour se donner une idée de l'incitation financière à choisir une TV QLED plutôt qu'OLED, on peut donner le prix de quelques références OLED récentes chez LG. Le concurrent vient de lancer de luxueux modèles, qui portent les noms B1, C1, G1 et Z1. L'écran B1 55″ est ainsi proposé dès 2 400 euros, il faut débourser 5 000 euros pour la B1 77″ et 8 000 euros pour la C1 83″.

Les modèles 4K seront livrés dès le 20 mars aux Etats-Unis, tandis que les modèles 8K arriveront dès le 18 mars. Toutes les TV de 2021 prennent en charge Alexa, Bixby, Game Bar, Samsung TV+ et Samsung Health – et incluent une nouvelle télécommande alimentée par l'énergie solaire.