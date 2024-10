Samsung ne veut plus de smartphones Galaxy haut de gamme, voici ce que qu’il envisage de faire

Le constructeur coréen Samsung pourrait en finir avec les smartphones haut de gamme Galaxy. Mais pas de panique, il ne le fera pas de la manière que vous imaginez sûrement.

Demandez à quelqu'un quel smartphone Android il possède. En admettant qu'il ne réponde pas “un Samsung“, il est très probable qu'il dise “un Galaxy“. L'inconvénient, c'est que dans les 2 cas, vous n'êtes absolument pas plus avancé. Depuis 2009, tous les appareils du constructeur coréen ont “Galaxy” dans leur nom.

Concernant les mobiles, il faut regarder la lettre qui suit pour les différencier. Le A pour les modèles d'entrée et milieu de gamme (Galaxy A55 par exemple), le S pour les haut de gamme (Galaxy S24) et plus récemment le Z pour les pliables (Galaxy Z Fold 6).

Mais après 15 ans de bons et loyaux services, Samsung semble déterminé à dire adieu aux Galaxy du segment haut de gamme, les S. Cela veut-il dire que la firme renonce à produire et commercialiser des smartphones à la pointe de la technologie ? Pas du tout. Il y en aura toujours, sauf que si quelqu'un vous en parle, il ne pourra plus dire que c'est “un Galaxy”.

Les smartphones Galaxy haut de gamme pourraient “disparaître”

Selon les informations du média coréen EToday, Samsung travaille sur l'élaboration d'une nouvelle marque. Le fabricant se rend compte que les gens n'arrivent pas à distinguer ses smartphones haut de gamme des autres à cause de leur appellation commune.

Comme le résume Lee Young-hee, responsable du marketing mondial chez Samsung Electronics : “Il y a tellement de gammes Galaxy que les gens s’attendent à un nouveau nom lorsqu’il y a un tournant innovant“. L'idée est donc de trouver un nom à part qui, à terme, sera associé aux smartphones premium de l'entreprise. Comme les iPhone peuvent l'être dans l'esprit de tout le monde.

Se lancer dans cette transformation majeure n'est pas une mince affaire. Il faudra prendre en compte les coûts de la communication et des publicités, ainsi que le dépôt de la ou des nouvelles marques, entre autres. Mais c'est loin d'être impossible. Le constructeur automobile Hyundai, lui aussi sud-coréen, y est parvenu en lançant en 2015 ses voitures de luxe Genesis. Elles ont dépassé le million de ventes mondiales l'an dernier.

Source : EToday