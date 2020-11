Samsung Galaxy Z Fold2 5G : le smartphone pliant est désormais personnalisable !

Disponible en France depuis septembre, le Samsung Galaxy Z Fold2 5G propose désormais des charnières personnalisables. Il est ainsi déclinable en plusieurs coloris afin de s’adapter aux goûts et au style de tout un chacun, et ce, sans frais supplémentaire !

Habitué à déconstruire les normes des smartphones habituels, Samsung propose désormais une option de personnalisation pour son modèle de smartphone pliant Galaxy Z Fold2 5G sorti en septembre dernier. Après avoir choisi la couleur globale de votre mobile (Mystic Bronze ou Mystic Black), vous pouvez en effet personnaliser la couleur de la charnière du Galaxy Z Fold2 5G afin de vous approprier d’autant plus votre smartphone.

Samsung propose ainsi 4 coloris :

Metallic Silver (argent)

Metallic Gold (or)

Metallic Blue (bleu)

Metallic Red (rouge)

Autre bonne nouvelle : ce service de personnalisation est complètement gratuit ! Si vous décidez de personnaliser la charnière de votre Galaxy Z Fold2 5G, sachez tout de même que votre délai de livraison sera de 2 à 5 semaines.

Le Galaxy Z Fold2 5G : descriptif, prix et offres avec Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold2 5G embarque deux écrans différents : l’un en façade (avec dalle Super AMOLED, 6,23 pouces) et l’autre à l’intérieur du mobile (Dynamic AMOLED, 7,6 pouces). Doté d’un processeur Snapdragon 865 Plus et compatible avec la 5G, il bénéficie de 12 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne.

Disponible à partir de 2020€, ou 84,17€/mois pendant 2 ans, le Galaxy Z Fold2 5G fait l’objet de plusieurs offres Samsung. Jusqu’au 6 décembre prochain, le fabricant propose par exemple 200€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien smartphone pour tout achat d’un Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 1120€ sur votre smartphone pliable !

En parallèle, si vous achetez le Samsung Galaxy Z Fold2 5G avant le 30 novembre prochain, le constructeur vous offre une paire de Galaxy Buds Live (bronze, noir ou blanch au choix). Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles dans le Samsung Shop.

Enfin, pour tout achat d’un Galaxy Z Fold2 5G, Samsung vous offre 6 mois d’accès gratuit à Spotify Premium (offre valable jusqu’au 5 mars 2021) et l’assurance Samsung Care+ gratuite pendant 1 an. Pour profiter de toutes ces offres, il vous suffit de vous rendre sur le site de Samsung.