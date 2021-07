Samsung Galaxy Z Fold 3 : des photos officielles confirment toutes les fuites

Le Galaxy Z Fold 3 sera présenté officiellement le 11 août prochain, mais il n’a déjà plus de secrets pour personne à cause des fuites. Aujourd’hui, ce sont des visuels officiels qui sont publiés en avance et qui nous confirment tout ce que l’on savait déjà.

Le 11 août prochain, Samsung tiendra sa conférence Unpacked de l’été. Elle ne réservera que peu de surprises, puisque tout a déjà fuité sur la toile. Le produit phare sera ainsi le Galaxy Z Fold 3 et aujourd’hui, ce sont des visuels officiels qui nous parviennent.

Ces visuels n’ont évidemment pas été communiqués par Samsung, mais sont partagés par le site allemand WinFuture. On peut ainsi voir le smartphone dans son intégralité. Il s’agit ici de la version noire (Phantom Black), mais d’autres coloris pourraient aussi être annoncés.

Le Galaxy Z Fold 3 n’a déjà plus de secrets

Les visuels nous confirment donc ce qu'on savait déjà, comme le module photo qui prend la forme d’un alignement vertical de trois capteurs et qui n’est pas inspiré de celui du S21. Sur l'écran principal, on remarque également la présence d’un APN qui sera inclus directement sous la dalle, donc invisible une fois l’écran allumé.

Vu comme ça, le Galaxy Z Fold 3 ressemble à s’y méprendre au Z Fold 2, mis à part deux ou trois détails. En effet, ce nouveau modèle ne change pas drastiquement la formule et se veut plus une mise à niveau technique. La plus grande nouveauté sera discrète, puisqu’il s’agira de la compatibilité avec le S-Pen. Le terminal serait équipé d’un écran intérieur pliable de 7,6 pouces (120 Hz) ainsi que d’un écran extérieur de 6,2 pouces. A l’intérieur, on trouverait un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM ainsi qu’une batterie de 4400 mAh. L’APN était un peu le point faible du Z Fold 2. Le Z Fold 3 semble prendre le même chemin, du moins sur le papier, avec trois capteurs de 12 mégapixels à l’arrière. Il faudra juger sur pièce pour voir ce que ça donne.

Pour rappel, le Z Fold 3 sera très certainement annoncé le 11 août en même temps que le Z Flip 3, autre smartphone pliable de Samsung. Ce dernier est un poil différent, puisque son écran se plie de manière horizontale, et non verticale.

Source : WinFuture