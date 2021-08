Précommande Samsung Galaxy Z Fold 3 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible à la précommande. Le nouveau smartphone pliable du constructeur coréen est proposé à un tarif de départ de 1799 €. Il sera disponible en France le vendredi 27 août 2021. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent de le réserver dès à présent.

💰Galaxy Z Fold 3 : où précommander le smartphone pliable de Samsung ?

Le nouveau smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3 est disponible à la précommande. Sa date de sortie officielle en France a été annoncée pour le vendredi 27 août 2021. L'ensemble des enseignes le propose au même tarif de lancement, à savoir 1799 € dans sa version embarquant 256 Go de mémoire interne et 1899 € dans sa variante avec 512 Go. Voici ci-dessous toutes les offres qui permettent de précommander le Samsung Galaxy Z Fold 3 en France.

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec un forfait mobile 4G ou 5G, vous pouvez aussi le précommander auprès de l'un des opérateurs qui le propose à la vente. Tous ont le smartphone pliable en stock, Bouygues, SFR, Orange, Sosh ou bien encore chez Free qui permet grâce à Flex de payer en 24x sans frais.

🎁Quels sont les bonus de précommande pour le Galaxy Z Fold 3

Pour l'achat du Galaxy Z Fold 3, Samsung propose quelques bonus qui valent plutôt le coup. Ainsi, pour toute précommande passée avant le 27 août 2021, vous avez droit à une remise de 500 € pour la reprise de votre ancien mobile. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les conditions générales de l'offre.

De plus, vous bénéficiez également d'un coffret d'accessoires offert composé d’un étui avec S Pen intégré et d’un bloc de charge 25W. Plutôt intéressant donc.

🤔Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Détaillons à présent la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 3. Le smartphone est doté d'un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 7,- pouces affichant une définition de 2208 x 1768 pixels, une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et prenant en charge le HDR10+. La dalle externe, dédiée à un usage du mobile replié sur lui-même, dispose d'une diagonale de 6,23 pouces avec une définition de2268 x 832, le tout au format très allongé de 25:9. Des caractéristiques qui ne bougent pas par rapport au Z Fold 2, donc.

Sous la capot, on retrouve ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle, à savoir le Snapdragon 888 gravé avec une finesse de 5nm et compatible 5G. Concernant la quantité de mémoire RAM, une seule variante du smartphone existe. Elle propose 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de mémoire interne. Aucun emplacement pour carte microSD n'est prévu pour étendre le stockage.

Coté photo, le Galaxy Z Fold 3 embarque un un triple capteur photo composé d'un module principal de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 12 MP autorisant un zoom optique 2x. Voici ci-dessous un tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Fold 3.