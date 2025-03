Samsung étend la bêta Android 15 à plus d’appareils Galaxy, voici les modèles éligibles

Après des mois d'attente, le géant coréen étend enfin le programme bêta d'Android 15 et One UI 7 à davantage d'appareils Galaxy. Plusieurs nouveaux smartphones deviennent compatibles avec la mise à jour.

Samsung vient d'annoncer l'élargissement de son programme bêta One UI 7, basé sur Android 15, à de nouveaux appareils de sa gamme Galaxy. Cette extension, longtemps attendue par les utilisateurs, concerne notamment la série Galaxy S23 et les tablettes Galaxy Tab S10, marquant ainsi une nouvelle étape dans le déploiement de la dernière version du système d'exploitation de Google.

Après des retards successifs qui ont repoussé le calendrier habituel de Samsung, l'entreprise tient enfin sa promesse de mars en ouvrant l'accès à la bêta pour un plus grand nombre d'utilisateurs. Cette décision intervient alors que la version stable d'Android 15 pour les appareils Galaxy est prévue pour avril 2025.

Un déploiement progressif et étendu

Le programme bêta, initialement limité à la série Galaxy S24, s'étend désormais aux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, ainsi qu'aux tablettes Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Les utilisateurs de ces appareils peuvent dès à présent s'inscrire au programme pour tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités de One UI 7.

La mise à jour bêta pour le Galaxy S23 Ultra, par exemple, pèse environ 4,7 Go et inclut le patch de sécurité de mars 2025. Samsung prévoit de déployer plusieurs mises à jour dans les semaines à venir, affinant progressivement le logiciel en vue de sa sortie stable mondiale.

Pour participer au programme bêta, les utilisateurs doivent s'inscrire via l'application Samsung Members. Il est important de noter que les places sont limitées et que le programme pourrait déjà être complet dans certaines régions. Samsung souligne que cette version bêta n'est recommandée que pour les utilisateurs avertis ou sur un appareil secondaire, en raison des potentiels bugs inhérents à une version de test.

Si tout se déroule comme prévu, Samsung devrait lancer la version stable d'Android 15 et One UI 7 dès avril pour la série Galaxy S24, suivie de près par les modèles S23 et les tablettes haut de gamme. Le déploiement se poursuivra ensuite progressivement sur les autres appareils compatibles.

Les utilisateurs peuvent s'attendre à découvrir de nombreuses nouveautés avec One UI 7, incluant une interface repensée, de nouvelles icônes, une barre « Now », un panneau de paramètres rapides séparé, un tiroir d'applications vertical, de nouveaux widgets, ainsi que des options étendues pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil.