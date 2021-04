Samsung et Acer ont menti, la certification DisplayHDR 2000 n’existe pas

La VESA, l’organisme chargé de définir les standards vidéo pour le matériel informatique, a publié un communiqué de presse dans laquelle elle indique n’avoir jamais validé la certification DisplayHDR 2000. Or, deux constructeurs ont affiché ce logo sur leur moniteur : Samsung avec l’Odyssey G9 et Acer avec le modèle EI491CRG9.

En juin 2020, Samsung a lancé l’Odyssey G9, un immense écran gaming incurvé nouvelle génération. Outre ses nombreuses qualités, comme sa taille de 49 pouces et son taux de rafraîchissement de 240 Hz, le constructeur s’est targué d’avoir obtenu la certification DisplayHDR 2000, surpassant ainsi toute la concurrence. Problème, il semblerait que cette certification soit fausse. Du moins, elle n’a jamais été authentifiée par l’Association des Standards de l’Électronique Vidéo (VESA), l’organisme chargé de définir les normes en la matière.

« Au cours de la semaine dernière, le site de vente au détail chinois Taobao a répertorié deux écrans portant le logo “DisplayHDR 2000′ certifié par VESA : un écran Samsung Odyssey G9 mis à jour et un nouvel écran Acer EI491CRG9 », explique l’association dans un communiqué officiel. « En outre, plusieurs médias ont rapporté que ces moniteurs avaient reçu la certification “DisplayHDR 2000′ de la Video Electronics Standards Association (VESA). VESA souhaite mettre les choses au clair à propos de ce développement. Il n’y a pas de niveau “DisplayHDR 2000′ dans la spécification VESA DisplayHDR et le programme de logo à l’heure actuelle. »

Sur le même sujet : Mi TV Q1 – Xiaomi a menti sur la compatibilité 4K 120 Hz et rembourse les mécontents

La VESA n’a jamais autorisé la norme DisplayHDR 2000

Bien qu’elle n’exclut pas la possibilité de voir un jour apparaître la norme DisplayHDR 2000, la VESA se veut aussi claire que ferme en indiquant ne pas être à l’origine d’une telle certification. Elle précise par ailleurs que Samsung n’est pas le seul constructeur à avoir utilisé cette dernière, puisqu’Acer y a également eu recours avec son écran EI491CRG9. Or, à l’heure actuelle, la certification la plus haute attribuée par la VESA est DisplayHDR 1400.

« VESA n’a aucune connaissance de l’origine du logo DisplayHDR 2000 actuellement affiché sur ces listes d’écrans sur le site Web Taobao. Cependant, VESA prend au sérieux toute utilisation abusive de ses marques et logos. VESA ne cautionne pas l’utilisation de ce logo tant qu’un niveau DisplayHDR 2000 n’a pas été officiellement annoncé par VESA et que les produits prétendant répondre à ce niveau n’ont pas été officiellement certifiés par VESA et ne sont pas répertoriés sur notre site Web. »

Source : VESA