Samsung dévoile une carte microSD ultra endurante d’une durée de vie de 16 ans

Samsung a dévoilé la PRO Endurance, une nouvelle version de sa carte microSD dédiée au domaine de la sécurité. Sa particularité est d’être extrêmement endurante, puisqu’elle peut théoriquement enregistrer plus de 16 ans de vidéos avant de faiblir. Un petit exploit technique.

Samsung vient de le lever le voile sur un produit intéressant : la nouvelle version de la carte microSD PRO Endurance. Cette carte est avant tout destinée au marché de la sécurité et dispose d’un avantage certain : sa durée de vie.

Côté caractéristiques, elle adopte des dimensions de 15 x 11 x 1 mm et pèse 25 grammes. Elle propose une vitesse d’écriture à 40 mb/s, une vitesse de lecture à 100 mb/s et est disponible avec une capacité de 32 Go, 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Mais la particularité première de la PRO Endurance est dans son intitulé, c’est son endurance.

Samsung présente une carte microSD capable de tenir 16 ans

Cette PRO Endurance est en effet capable d’enregistrer 140 160 heures de vidéo sans faiblir, soit plus de 16 ans. C’est un record sur le marché grand public. Il faut tout de même signaler que cette carte n’est pas dédiée à monsieur et madame tout le monde. C’est un produit qui a été conçu pour le monde de la sécurité et est pensée pour être utilisé sur des dash cam, des body cam ou encore des caméras de surveillance. Un marché bien particulier, donc.

Ces terminaux ont la particularité d’enregistrer constamment de la vidéo et de voir régulièrement leurs contenus effacés pour être réécrits. En temps normal, une carte SD ne fait long feu utilisée ainsi, arrivant à bout de souffle au bout d’un an à peine. Samsung apporte donc une solution intéressante. Plus que sa durée de vie, la PRO Endurance est aussi capable de résister à des conditions extrêmes : de -25 degrés à 85 degrés. Elle peut aussi bien stocker des vidéos en full HD que de la 4K.

La carte SD est d’ores et déjà disponible sur Amazon US. La version 32 Go est vendue pour 11 dollars, tandis que la version 256 Go, la plus chère, est affichée à 55 dollars.