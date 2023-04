Samsung déploie déjà la mise à jour de mai 2023 sur certains smartphones Galaxy

Alors que nous ne sommes toujours qu’au mois d’avril, Samsung vient de déployer le prochain correctif de sécurité prévu en mai 2023 sur l’un de ses smartphones, et il ne s’agit même pas du dernier en date du fabricant.

L'engagement inébranlable de Samsung à fournir des mises à jour de sécurité en temps voulu pour ses smartphones Galaxy est l’un des avantages majeurs de l’entreprise coréenne, et celle-ci vient à nouveau d’affirmer sa suprématie dans le domaine. En effet, l'entreprise vient de publier une nouvelle mise à jour de sécurité, qui incluait le correctif de sécurité de mai 2023, plusieurs jours avant la fin du mois d'avril.

Si vous vous attendiez à ce que le Galaxy S23 soit le premier à recevoir la mise à jour, comme c’était généralement le cas les mois précédents, c’est finalement un appareil d’entrée de gamme qui a pu en profiter en premier.

Le Galaxy A10e est le premier à recevoir la mise à jour de mai 2023

La mise à jour a été mise à disposition pour tous les utilisateurs du Galaxy A10e en Corée. La version du micrologiciel pour cette mise à jour est A102NKOS3CWD1. Comme c’est souvent le cas, elle n'apporte que de nouveaux correctifs de sécurité. D’ailleurs, rappelons que le Galaxy A10e a presque trois ans et n'est de toute façon plus éligible pour de nouvelles fonctionnalités ou améliorations.

Bien que les détails du correctif de sécurité de mai 2023 ne soient pas encore disponibles, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d'appareils Galaxy reçoivent la mise à jour d’ici les prochains jours, en particulier les derniers smartphones haut de gamme de l’entreprise.

Samsung a toujours été un leader sur le suivi logiciel pour ses appareils sur le marché des smartphones. Ses mises à jour de sécurité mensuelles sont parmi les plus rapides du marché, ce qui en fait un argument de taille lors du choix de votre prochain smartphone. Le fait qu'un téléphone aussi ancien et bon marché reçoive encore une mise à jour de sécurité est impressionnant et témoigne de l'engagement de Samsung à fournir un support à long terme, quel que soit le prix de l'appareil.