Samsung brade sa meilleure TV OLED avec une réduction de près de 1000 €

Lancée en 2024, la TV S95D est la meilleure référence OLED de Samsung et l’une des meilleures du marché. En ce moment, la marque propose une série de réductions qui permettent d’économiser jusqu’à 900 € sur ce modèle. L’accroche murale et l’installation sont également offertes.

Jusqu’à 900 € de réduction, c’est ce que propose Samsung sur la TV OLED S95D. Il s’agit plus précisément d’un téléviseur QD-OLED qui combine les technologies QLED et OLED. Un seul modèle donc pour profiter de ce qui se fait de mieux sur ces deux segments du marché.

Proposée normalement à 3099 € dans sa version de 65 pouces, la S95D est disponible dès 2099 € en ce moment, voire à 1799 € si vous préférez la version de 55 pouces.

TV OLED Samsung S95D : jusqu’à 900 € de réduction immédiate

La version de 55 pouces est à 2099 € au lieu de 2399 € à la base, ce qui correspond à une réduction de 300 € dans un premier temps. En renseignant le code promo OLED300 au panier, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 300 €.

La TV OLED S95D de 55 pouces vous reviendra au final à 1799 € au lieu de 2399 €, ce qui correspond à une réduction de 600 € en somme.

Le montant de la réduction est encore plus élevé avec le modèle de 65 pouces. Celui-ci est à la base à 2999 € au lieu de 3099 €, ce qui correspond à une première réduction de 100 €. Mais grâce au code promo OLED500 à renseigner au panier, le prix baisse de 500 € supplémentaires. Les deux codes promo sont valables jusqu'au 24 septembre 2024 à 23h59.

La Samsung OLED S95D de 65 pouces revient ainsi à 2499 €. Vous pourriez vous arrêter là et vous contenter d’une réduction de 600 €. Seulement voilà, pour cette taille, Samsung propose également une remise supplémentaire de 300 €. Vous pouvez en profiter si vous avez une ancienne TV dont vous souhaitez vous séparer, peu importe son état (même non cassée).

Notez que pour une fois, il ne s’agit pas d’un bonus de reprise. Samsung ne rachète pas votre ancienne TV, mais propose simplement un bonus de recyclage pour ceux qui souhaiteraient se débarrasser d’un vieux modèle.

La réduction supplémentaire de 300 € est appliquée immédiatement au panier. À la livraison de votre nouveau téléviseur, vous devrez remettre l’ancienne TV au transporteur. À défaut, la vente sera purement et simplement annulée.

Au final, la remise totale sur la TV OLED Samsung S95D de 65 pouces s’élève à 900 €. Elle vous revient ainsi à 2 199 € au lieu de 3 099 €. L'accroche murale et l'installation de la TV sont en plus offertes.

Les atouts de la TV Samsung S95D

Présente sur le marché des TV OLED depuis quelques années seulement, Samsung n’a pas tardé à prendre ses marques. Ses références font partie des meilleures du marché, comme nous avons pu le constater lors de notre test de la S90C de l’année dernière.

La S95D est le modèle le plus avancé de 2024. Grâce à la technologie QD-OLED, vous profitez aussi bien des avantages de l’OLED et du QLED. La nouveauté de cette année est que Samsung propose un écran plus lumineux ainsi qu’un traitement anti-reflet inédit pour une dalle de type OLED.

Grâce à sa luminosité maximale 1600 nits, cette TV OLED dépasse même la plupart des références QLED haut de gamme réputées pour leur pic de luminosité très élevé. Vous n’aurez donc aucun problème à avoir des images nettes, même dans des pièces lumineuses. OLED oblige, le contraste quant à lui est infini.

La TV Samsung OLED S95D doit également l’excellente qualité des images à son processeur NQ4 AI Gen 2. Ce téléviseur bénéficie également des compatibilités Dolby Atmos et HDR10+, à défaut du Dolby Vision.

Enfin, les gamers pourront également joueur dans les meilleures conditions. La TV dispose en effet de 4 ports HDMI 2.1, de quoi profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 4K (et jusqu'à 144 Hz pour les définitions inférieures). La VRR et l'ALLM sont également disponibles.