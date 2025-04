Samsung accélère ses mises à jour et serait en train d’en sauter une pour aller plus vite

Samsung avance à grands pas dans le développement de sa future interface mobile. Une version 8.5 est déjà en préparation, bien que la version précédente ne soit toujours pas disponible sur tous les appareils. Ce saut inattendu pourrait annoncer un tournant dans la stratégie logicielle du constructeur.

Depuis plusieurs années, Samsung développe sa propre surcouche Android appelée One UI. Cette interface permet d’ajouter des fonctionnalités spécifiques aux appareils Galaxy. Chaque mise à jour s’appuie sur une version d’Android, mais suit aussi un calendrier propre. Cela crée parfois des décalages, avec des versions attendues qui mettent du temps à arriver sur certains modèles.

C’est justement le cas de One UI 7, basée sur Android 15. Annoncée fin 2024, cette version tarde à être disponible sur l’ensemble du catalogue Samsung. Aux États-Unis, même les Galaxy S24, pourtant derniers nés de la marque, ne l’ont pas encore reçue. En Europe, plusieurs modèles populaires comme les Galaxy A54 5G, A73 ou encore les Galaxy Tab S8 sont toujours bloqués sur la version précédente. Malgré ce retard généralisé, la marque aurait déjà entamé le développement d’une version plus avancée : One UI 8.5. Ce retard crée une frustration croissante chez de nombreux utilisateurs qui attendent impatiemment les nouveautés promises.

Samsung prépare One UI 8.5 avant même de finaliser One UI 7 sur ses modèles récents

Selon le site Sammypolice, des références précises à One UI 8.5 ont été découvertes dans les fichiers système de Samsung. Ces mentions laissent peu de doute sur le fait qu’une nouvelle version soit déjà en cours de développement. Ce retour au format “.5”, abandonné depuis One UI 2.5 en 2020, laisse entendre que cette future version pourrait intégrer davantage de nouveautés que One UI 8, présentée comme une mise à jour plus légère.

One UI 8 devrait être déployée avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, mais les fuites évoquent une évolution mineure. Samsung semblerait donc réserver ses efforts pour une version 8.5 plus ambitieuse. Celle-ci pourrait accompagner le lancement de la série Galaxy S26 prévu en 2026. En privilégiant une mise à jour plus complète et espacée, le constructeur sud-coréen pourrait chercher à corriger les lenteurs actuelles tout en renforçant l’impact de ses prochaines annonces logicielles.