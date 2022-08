Ryzen 9 7950X : fréquence boost jusqu’à 5,85 GHz, AMD fait mieux que l’Intel Core i9-13900K

AMD devrait lever le voile sur ses nouvelles puces Ryzen 7000 « Raphael » basées sur l’architecture Zen 4 cette nuit, mais on en sait déjà plus sur la plus puissante d’entre elles, la Ryzen 9 7950X.

Le nouveau processeur Ryzen 9 7950X d'AMD s'annonce comme un véritable monstre de puissance. Un nouveau rapport suggère que la limite de fréquence qu'AMD a prévue dans son nouveau processeur phare Zen 4 est de 5,85 GHz.

Pour rappel, le nouveau processeur Ryzen 9 7950X d'AMD comporte 16 cœurs « Persephone » et 32 threads. Il utilisera une gravure en 5 nm signée TSMC, une première pour un processeur de bureau. Ce procédé de gravure plus avancé lui permettra d’être environ 40 % plus performant que l’actuel Ryzen 9 5950X, comme l’ont récemment dévoilé de premiers benchmarks sur CPU-Z. De son côté, le Ryzen 7 7700X devrait offrir un gain de performances d’environ 30 %.

Lire également : AMD : vous pouvez déjà acheter un Ryzen 5 7000 avant la sortie pour un prix astronomique

AMD fait mieux qu’Intel avec sa puce Ryzen 9 7950X

Une fréquence boost jusqu’à 5,85 GHz serait une performance encore jamais vue sur une puce Ryzen pour AMD. L’année dernière, le Ryzen 9 5950X n’était capable de monter que jusqu’à 4,9 GHz en boost. Pourtant, on sait qu’AMD va limiter le TDP à seulement 170 W, et 230 W en PPT.

Le Ryzen 9 7950X s’annonce donc beaucoup plus intéressant que son équivalent chez Intel, le Core i9-13900K. Ce dernier ne devrait pouvoir monter qu’à 5,8 GHz, alors que la puce va pourtant miser sur une consommation énergétique atteignant les 350 W en mode « performances extrêmes ». La puce d’AMD est donc non seulement capable d’atteindre une fréquence de boost plus élevée, mais est surtout capable de le faire en utilisant beaucoup moins d’énergie.

En plus d’atteindre les 5,85 GHz, le Ryzen 9 7950X pourra compter sur une fréquence de base de 4,5 GHz. Quant au cache, le processeur est livré avec 80 Mo dont 64 Mo de L3 (32 Mo par CCD), et 16MB de L2 (1MB par cœur). Pour tout savoir au sujet des Ryzen 7000, il faudra suivre la conférence d’AMD prévue à 1 heure du matin cette nuit. Cela sera également l’occasion pour AMD de présenter sa nouvelle plateforme AM5, la première à être compatible avec les barrettes de RAM DDR5.

Source : weibo