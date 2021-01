Ryzen 9 5900 et Ryzen 5800 : des détails émergent sur les prochains processeurs d’AMD

La gamme Ryzen pourrait prochainement accueillir deux nouveaux processeurs : les Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800. Il s’agit des déclinaisons des Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X. Ils devraient être réservés aux PC déjà assemblés et ont la particularité d’avoir une cadence légèrement plus faible.

AMD avait présenté ses nouveaux processeurs Ryzen il y a quelques semaines. Parmi eux, les Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X. Ces derniers devraient bientôt bénéficier d’une déclinaison intéressante selon un leakeur bien connu.

En effet, selon @momomo_us, AMD commercialiserait bientôt des versions “sans X” de ces processeurs : les Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800. Ils seraient légèrement moins puissants. Techniquement, ils auraient les mêmes SoC (12 cœurs, 24 threads pour le Ryzen 9 et 8 cœurs, 16 threads pour le Ryzen 7) mais avec une cadence inférieure. Ainsi, le Ryzen 9 5900 aurait une cadence moyenne de 3 GHz contre 3,7 GHz pour le Ryzen 5900X. Le Ryzen 7 5800 aurait lui une cadence moyenne de 3,4 GHz contre 3,8 GHz pour la version X. Tous deux auraient un TDP de 65 Watts, au lieu de 105 Watts comme c'est le cas sur les modèles déjà connus.

Ces processeurs pourraient être intéressants, mais il semblerait qu’ils soient réservés aux OEM, soit aux ordinateurs déjà montés par les fabricants. Inutile donc d'espérer l'utiliser pour monter votre propre machine afin de rogner un peu sur le prix, qui promet d'être inférieur.

Un Ryzen 7 5700G aussi dans les cartons ?

AMD pourrait aussi vendre une autre déclinaison de son Ryzen dans les semaines qui viennent. Un Ryzen 7 5700G a en effet été listé chez un détaillant chinois. Il devrait adopter l’architecture Zen 3 avec 8 cœurs et 16 threads. Sa fréquence boost serait de 4,4 GHz et son TDP de 65 Watts, selon nos confrères de Tom’s Hardware.

Pour rappel, les premiers Ryzen 5000 ont été annoncés en octobre dernier et introduisent l’architecture Zen 3 gravée en 7 nm. Si la situation est à l’amélioration au niveau des stocks, il a longtemps été compliqué de se procurer l’un de ces nouveaux processeurs. AMD a également sorti il y a peu sa nouvelle ligne de cartes graphiques : la RX 6800, la RX 6800 XT et la RX 6900 XT.