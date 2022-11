Ryzen 7000 : AMD fait déjà chuter le prix des processeurs en Europe pour contrer Intel

Alors que cela ne fait que quelques semaines que les nouveaux processeurs AMD de la série Ryzen 7000 sont disponibles chez nous, le fabricant a déjà fait tomber les prix de plusieurs références.

À la fin du mois d’août dernier, AMD présentait ses nouveaux Ryzen 7000, qu’il annonçait être les meilleures puces gaming au monde. Cependant, c’était sans compter la riposte d’Intel quelques semaines plus tard avec ses processeurs Raptor Lake de 13e génération, qui s’étaient avérés être de meilleurs rapports qualité-prix.

En effet, les puces d’AMD n’ont pas été les moins chères jamais lancées par le fabricant. Jusqu’à présent, il fallait compter 359 € pour un Ryzen 5 7600X, 479 € pour un Ryzen 7 7700X, 669 € pour un Ryzen 9 7900X et jusqu’à 849,90 € pour un Ryzen 9 7950X. De son côté, les puces d’Intel étaient non seulement dotées de plus de cœurs, mais celles-ci étaient également moins chères.

AMD baisse le prix de ses Ryzen 7000

Pour mieux faire face à la menace bleue, AMD avait diminué les tarifs de ses processeurs il y a quelques semaines en Chien, et ces baisses commencent enfin à être constatées en Europe. En effet, le Ryzen 9 7950X profite déjà d’une réduction massive de près de 200 euros chez nous, puisqu’il est possible de le trouver à 648 euros chez certains revendeurs allemands.

De son côté, le Ryzen 9 7900X a aussi droit à une réduction conséquente de son prix, puisque celui-ci passe à 538 euros. Enfin, les deux puces les moins chères, les Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X sont toutes les deux disponibles en Allemagne à partir de 398 et 298 euros, respectivement.

Ces baisses de tarifs pourraient bien convaincre certains joueurs d’opter pour une puce d’AMD plutôt que pour un processeur d’Intel. Il reste à savoir si les fabricants de cartes mères vont eux aussi suivre le mouvement, car AMD n’a aucun pouvoir de décision sur les prix des cartes mères. Quoi qu’il en soit, le géant américain a récemment dévoilé de nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX, qui sont non seulement plus performantes que la RTX 4080 de Nvidia, mais surtout beaucoup moins chères. Les prix des configurations PC pourraient donc bien chuter au cours des prochains mois.